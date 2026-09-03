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Fenerbahçe'den orta sahaya yeni aday: Milton Delgado

Fenerbahçe, Boca Juniors forması giyen 21 yaşındaki Arjantinli orta saha Milton Delgado'yu gündemine aldı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 03 Eylül 2026 12:11
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe'den orta sahaya yeni aday: Milton Delgado
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Trendyol Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.

Orta saha bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler için Arjantin'den yeni bir transfer iddiası gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla HEDEF MILTON DELGADO

El Crack Deportivo'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Boca Juniors forması giyen 21 yaşındaki Milton Delgado'yu kadrosuna katmak için harekete geçti.

SERBEST KALMA BEDELİ 15 MİLYON DOLAR

Arjantinli futbolcunun sözleşmesinde 15 milyon dolarlık serbest kalma maddesi bulunduğu ve Fenerbahçe'nin kısa süre içerisinde resmi teklif yapabileceği belirtildi.

BOCA JUNIORS PERFORMANSI

Milton Delgado, Boca Juniors formasıyla bugüne kadar 34 resmi karşılaşmada görev yaptı. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu bu maçlarda 1 gol ve 3 asist üretti.





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