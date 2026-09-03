Fenerbahçe'den orta sahaya yeni aday: Milton Delgado

Trendyol Süper Lig'de yeni sezona şampiyonluk hedefiyle hazırlanan Fenerbahçe'de transfer çalışmaları devam ediyor.
Orta saha bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler için Arjantin'den yeni bir transfer iddiası gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE HEDEF MILTON DELGADO
El Crack Deportivo'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Boca Juniors forması giyen 21 yaşındaki Milton Delgado'yu kadrosuna katmak için harekete geçti.
SERBEST KALMA BEDELİ 15 MİLYON DOLAR
Arjantinli futbolcunun sözleşmesinde 15 milyon dolarlık serbest kalma maddesi bulunduğu ve Fenerbahçe'nin kısa süre içerisinde resmi teklif yapabileceği belirtildi.
BOCA JUNIORS PERFORMANSI
Milton Delgado, Boca Juniors formasıyla bugüne kadar 34 resmi karşılaşmada görev yaptı. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu bu maçlarda 1 gol ve 3 asist üretti.
Orta saha bölgesine takviye yapmak isteyen sarı-lacivertliler için Arjantin'den yeni bir transfer iddiası gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE HEDEF MILTON DELGADO
El Crack Deportivo'da yer alan habere göre Fenerbahçe, Boca Juniors forması giyen 21 yaşındaki Milton Delgado'yu kadrosuna katmak için harekete geçti.
SERBEST KALMA BEDELİ 15 MİLYON DOLAR
Arjantinli futbolcunun sözleşmesinde 15 milyon dolarlık serbest kalma maddesi bulunduğu ve Fenerbahçe'nin kısa süre içerisinde resmi teklif yapabileceği belirtildi.
BOCA JUNIORS PERFORMANSI
Milton Delgado, Boca Juniors formasıyla bugüne kadar 34 resmi karşılaşmada görev yaptı. 21 yaşındaki orta saha oyuncusu bu maçlarda 1 gol ve 3 asist üretti.