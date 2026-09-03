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İspanya Süper Kupa'nın organizasyon toplantısı Riva'da yapıldı

İstanbul'un 2-7 Şubat 2027'de ev sahipliği yapacağı İspanya Süper Kupa'nın organizasyon detayları, TFF ve RFEF yetkililerinin katıldığı toplantıda Riva'da ele alındı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 02 Eylül 2026 21:35 | Son Güncelleme Tarihi: 03 Eylül 2026 02:36
Haber: AA, Fotoğraf: AA
İspanya Süper Kupa'nın organizasyon toplantısı Riva'da yapıldı
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İstanbul'un ev sahipliğinde 2-7 Şubat 2027 tarihleri arasında düzenlenecek İspanya Süper Kupa'nın organizasyon toplantısı Riva'da gerçekleştirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Türkiye Futbol Federasyonunun (TFF) açıklamasına göre, TFF Riva Hasan Doğan Milli Takımlar Kamp ve Eğitim Tesisleri'nde gerçekleştirilen toplantıda TFF Genel Sekreteri Abdullah Ayaz, federasyonun genel sekreter yardımcıları Özcan Şepik ile Erkan Kıraç, İspanya Kraliyet Futbol Federasyonu (RFEF) Uluslararası İlişkiler ve Projeler Direktörü Eduard Dervishaj ve RFEF Genel Direktörü Manuel Lalinde'nin yanı sıra her iki federasyonun dış ilişkiler, stadyum güvenliği, lig yönetimi, protokol ve konaklama, maç biletleme ve seyahat yönetimi ile kurumsal iletişim departmanlarının yöneticileri ve profesyonelleri yer aldı.

İspanya futbolunun önde gelen takımları Barcelona, Real Madrid, Real Sociedad ve Atletico Madrid arasında maçların oynanacağı bu özel organizasyona ilişkin önemli konu başlıklarının detaylı ele alındığı toplantıda, iki federasyon arasındaki ilişkilerin pekişmesine yönelik karşılıklı dostluk mesajları da verildi.

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