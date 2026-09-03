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Beşiktaş transferi açıkladı: Ümit Akdağ

Beşiktaş, Ümit Akdağ ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını açıkllarken, genç stoperin 3 Eylül Perşembe günü İstanbul'da olması bekleniyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 03 Eylül 2026 00:58
Haber: Sporx.com
Beşiktaş transferi açıkladı: Ümit Akdağ
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Siyah-beyazlılar, son olarak Alanyaspor formasını giyen Ümit Akdağ'ın transferini resmen açıkladı.

BEŞİKTAŞ RESMEN AÇIKLADI

Beşiktaş, 22 yaşındaki stoper ile 4 yıllık sözleşme imzalandığını duyurdu.

Siyah-beyazlı kulüpten yapılan açıklamada, "Nihai transferi hususunda Corendon Alanyaspor'la anlaşmaya varılan profesyonel futbolcu Ümit Akdağ ile 4 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Kulübümüze önemli hizmetlerde bulunacağına inandığımız Ümit Akdağ'a şanlı formamızla başarılar diler, kamuoyunun bilgisine saygılarımızla sunarız." ifadeleri kullanıldı.

Öte yandan Ümit Akdağ'ın UEFA listesine eklendiği de öğrenildi.

İSTANBUL'A GELİYOR

Ümit Akdağ'ın, Beşiktaş'a imza atmak için 3 Eylül Perşembe günü İstanbul'da olacağı öğrenildi.

Ertan Süzgün'ün haberine göre; siyah-beyazlılar, Ümit Akdağ transferi için Alanyaspor'a bonservis bedelini 2 yılda taksitler halinde ödeyecek.

KARİYERİ VE PERFORMANSI

Ümit Akdağ, Romanya U21 formasını 10 kez giydi ve 2 gol kaydetti.





Genç savunma oyuncusunun milli takım tercihini hangi ülkeden yana kullanacağına henüz karar vermediği öğrenildi.

Stoper dışında sol bek ve ön libero pozisyonlarında da görev yapabilen Ümit Akdağ, kariyerinde FCSB, Alanyaspor, Chelsea altyapısı, Göztepe ve Toulouse formalarını giydi

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