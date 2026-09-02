Fenerbahçe'de Talisca için veda vakti: İmzaya gidiyor

Fenerbahçe'de yabancı oyuncu kontenjanı nedeniyle Anderson Talisca ile yollar ayrılıyor.



Sarı-lacivertliler, Brezilyalı yıldızın transferi için Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira ile anlaşmaya vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

AL JAZIRA'YA İMZA ATACAK

A Spor'un haberine göre Anderson Talisca, Al Jazira'ya imza atmak için yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek. Brezilyalı futbolcunun yeni kulübüyle 2 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.





Tecrübeli oyuncunun Fenerbahçe'nin akşam antrenmanında takım arkadaşlarıyla vedalaştığı da kaydedildi.





FENERBAHÇE PERFORMANSI

2024-2025 sezonunun devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Talisca, sarı-lacivertli formaylakaydetti.