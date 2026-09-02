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Fenerbahçe'de Talisca için veda vakti: İmzaya gidiyor

Fenerbahçe, yabancı kontenjanı nedeniyle Anderson Talisca'nın Al Jazira'ya transferi için anlaşma sağlarken Brezilyalı yıldızın yarın BAE'ye giderek 2 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 02 Eylül 2026 21:40
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Talisca için veda vakti: İmzaya gidiyor
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Fenerbahçe'de yabancı oyuncu kontenjanı nedeniyle Anderson Talisca ile yollar ayrılıyor.

Sarı-lacivertliler, Brezilyalı yıldızın transferi için Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira ile anlaşmaya vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla

AL JAZIRA'YA İMZA ATACAK

A Spor'un haberine göre Anderson Talisca, Al Jazira'ya imza atmak için yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek. Brezilyalı futbolcunun yeni kulübüyle 2 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.

Tecrübeli oyuncunun Fenerbahçe'nin akşam antrenmanında takım arkadaşlarıyla vedalaştığı da kaydedildi.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

2024-2025 sezonunun devre arasında Fenerbahçe'ye transfer olan Talisca, sarı-lacivertli formayla 75 maçta 44 gol ve 7 asist kaydetti.  





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