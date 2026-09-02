Fenerbahçe'de Talisca için veda vakti: İmzaya gidiyor

Fenerbahçe'de yabancı oyuncu kontenjanı nedeniyle Anderson Talisca ile yollar ayrılıyor.
Sarı-lacivertliler, Brezilyalı yıldızın transferi için Birleşik Arap Emirlikleri ekibi Al Jazira ile anlaşmaya vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
AL JAZIRA'YA İMZA ATACAK
A Spor'un haberine göre Anderson Talisca, Al Jazira'ya imza atmak için yarın Birleşik Arap Emirlikleri'ne gidecek. Brezilyalı futbolcunun yeni kulübüyle 2 yıllık sözleşme imzalayacağı belirtildi.
Tecrübeli oyuncunun Fenerbahçe'nin akşam antrenmanında takım arkadaşlarıyla vedalaştığı da kaydedildi.