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5-4
02 Eylül
Udinese-Venezia
2-1
02 Eylül
Osnabrück-Bayern Munih
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Beşiktaş'ta mutlu son: Ümit Akdağ

Beşiktaş, son olarak Alanyaspor formasını terleten Ümit Akdağ transferinde mutlu sona ulaştı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 02 Eylül 2026 21:55 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2026 22:16
Haber: Sporx.com
Beşiktaş'ta mutlu son: Ümit Akdağ
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Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transferde oldukça sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla A Spor'un haberine göre; siyah-beyazlılar son olarak Alanyaspor formasını terleten Ümit Akdağ transferinde mutlu sona ulaştı.

Ertan Süzgün'ün haberine göre; Beşiktaş, Ümit Akdağ transferi için Alanyaspor'a bonservis bedelini 2 yılda taksitlerle ödeyecek.

Oyuncuyla ilgili kısa süre içerisinde resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor.  22 yaşındaki stoperin UEFA listesine eklenmesi için yoğun çaba harcanıyor.

KARİYERİ VE PERFORMANSI

Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 yılına kadar devam eden Ümit Akdağ, Romanya U21 formasını da 10 kez giydi, 2 gol kaydetti.
Genç savunma oyuncusunun milli takım tercihini hangi ülkeden yana kullanacağına henüz karar vermediği öğrenildi.

Stoper dışında sol bek ve ön libero pozisyonlarında da görev yapan Ümit Akdağ kariyerinde FCSB, Alanyaspor, Chelsea (altyapı), Göztepe ve Toulouse formalarını giydi.

 







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