Beşiktaş'ta mutlu son: Ümit Akdağ

Süper Lig devlerinden Beşiktaş'ta transferde oldukça sıcak gelişmeler yaşanıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE A Spor'un haberine göre; siyah-beyazlılar son olarak Alanyaspor formasını terleten Ümit Akdağ transferinde mutlu sona ulaştı.
Ertan Süzgün'ün haberine göre; Beşiktaş, Ümit Akdağ transferi için Alanyaspor'a bonservis bedelini 2 yılda taksitlerle ödeyecek.
Oyuncuyla ilgili kısa süre içerisinde resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor. 22 yaşındaki stoperin UEFA listesine eklenmesi için yoğun çaba harcanıyor.
KARİYERİ VE PERFORMANSI
Stoper dışında sol bek ve ön libero pozisyonlarında da görev yapan Ümit Akdağ kariyerinde FCSB, Alanyaspor, Chelsea (altyapı), Göztepe ve Toulouse formalarını giydi.
Ertan Süzgün'ün haberine göre; Beşiktaş, Ümit Akdağ transferi için Alanyaspor'a bonservis bedelini 2 yılda taksitlerle ödeyecek.
Oyuncuyla ilgili kısa süre içerisinde resmi açıklamanın gelmesi bekleniyor. 22 yaşındaki stoperin UEFA listesine eklenmesi için yoğun çaba harcanıyor.
KARİYERİ VE PERFORMANSI
Kulübüyle olan sözleşmesi 30 Haziran 2028 yılına kadar devam eden Ümit Akdağ, Romanya U21 formasını da 10 kez giydi, 2 gol kaydetti.Genç savunma oyuncusunun milli takım tercihini hangi ülkeden yana kullanacağına henüz karar vermediği öğrenildi.
Stoper dışında sol bek ve ön libero pozisyonlarında da görev yapan Ümit Akdağ kariyerinde FCSB, Alanyaspor, Chelsea (altyapı), Göztepe ve Toulouse formalarını giydi.