İspanya'da transfer döneminin son saatlerinde Real Betis'te duygusal bir ayrılık yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE LaLiga'nın finansal fair play bütçe kurallarına uyum sağlamak isteyen Real Betis, altyapısından yetişen 20 yaşındaki Pablo Garcia ile yollarını ayırma kararı aldı.
Kulüp yönetimi, Garcia'ya Racing Santander'e transfer olacağını transfer döneminin son gününün son saatlerinde bildirdi.
ANNESİYLE GÖZYAŞLARI İÇİNDE AYRILDI
Ayrılık kararının Garcia ailesine bildirilmesinin ardından duygusal görüntüler ortaya çıktı.
Pablo Garcia, gözyaşları içindeki annesinin kullandığı araçla Real Betis tesislerinden ayrıldı. Genç futbolcu da gözyaşlarını tutamazken taraftarlara veda etti.
Garcia, "Umarım her şeyiniz çok iyi gider. Şampiyonlar Ligi'nde en iyisi oluruz. Betis taraftarlarına kocaman bir selam" ifadelerini kullandı.
İŞTE O ANLAR
Oyuncunun babası Ramon da El Partidazo de Cope programında yaşadıkları üzüntüyü anlattı.
Ramon, "Çocuğu gördünüz mü? Eşyalarını almak için dolabına gitti... ve biz çok zor anlar yaşıyoruz. Neyse, antrenmanlara ve her şeye başladığında elinden gelenin en iyisini yapacak ve Racing taraftarlarını mutlu edecek, bundan eminim" dedi.
REAL BETIS'TEN AYRILIK AÇIKLAMASI
Real Betis'ten bir yetkili ise transfer kararına ilişkin yaptığı açıklamada Garcia'nın daha fazla süre almasının önemine dikkat çekti.
Kulüp yetkilisi, "20 yaşındaki bu çocuğun bu yıl en çok ilgilendiği şeyin, mümkün olduğunca çok oynamaya çalışmak olduğu açık. Elimizdeki kadroyu ve ne kadar çok mükemmel oyuncumuz olduğunu biliyoruz; bu yüzden, burada kalıp alacağı her dakikadan keyif alması ile kariyerini yeniden canlandırması ve oynamak ve futboldan keyif alabilmesi için bir yol bulmaya çalışmak arasında kararsız kaldık; ki o da bunu istiyor" ifadelerini kullandı.
Racing Santander'e transfer olacağı bildirilen Pablo Garcia, böylece altyapısından yetiştiği Real Betis'e veda etti.
Kulüp yönetimi, Garcia'ya Racing Santander'e transfer olacağını transfer döneminin son gününün son saatlerinde bildirdi.
ANNESİYLE GÖZYAŞLARI İÇİNDE AYRILDI
Ayrılık kararının Garcia ailesine bildirilmesinin ardından duygusal görüntüler ortaya çıktı.
Pablo Garcia, gözyaşları içindeki annesinin kullandığı araçla Real Betis tesislerinden ayrıldı. Genç futbolcu da gözyaşlarını tutamazken taraftarlara veda etti.
Garcia, "Umarım her şeyiniz çok iyi gider. Şampiyonlar Ligi'nde en iyisi oluruz. Betis taraftarlarına kocaman bir selam" ifadelerini kullandı.
İŞTE O ANLAR
BABASI RAMON: "ÇOK ZOR ANLAR YAŞIYORUZ"
Vedalar zordur!💔
Real Betis, altyapısından yetişen Pablo Garcia ile yollarını ayırdı.
Racing Santander'e transfer olan Garcia ve annesi, tesislerinden gözyaşları içinde ayrıldı.pic.twitter.com/b0lu9VH3gW
— Sporxtv (@sporxtv) September 2, 2026
Oyuncunun babası Ramon da El Partidazo de Cope programında yaşadıkları üzüntüyü anlattı.
Ramon, "Çocuğu gördünüz mü? Eşyalarını almak için dolabına gitti... ve biz çok zor anlar yaşıyoruz. Neyse, antrenmanlara ve her şeye başladığında elinden gelenin en iyisini yapacak ve Racing taraftarlarını mutlu edecek, bundan eminim" dedi.
REAL BETIS'TEN AYRILIK AÇIKLAMASI
Real Betis'ten bir yetkili ise transfer kararına ilişkin yaptığı açıklamada Garcia'nın daha fazla süre almasının önemine dikkat çekti.
Kulüp yetkilisi, "20 yaşındaki bu çocuğun bu yıl en çok ilgilendiği şeyin, mümkün olduğunca çok oynamaya çalışmak olduğu açık. Elimizdeki kadroyu ve ne kadar çok mükemmel oyuncumuz olduğunu biliyoruz; bu yüzden, burada kalıp alacağı her dakikadan keyif alması ile kariyerini yeniden canlandırması ve oynamak ve futboldan keyif alabilmesi için bir yol bulmaya çalışmak arasında kararsız kaldık; ki o da bunu istiyor" ifadelerini kullandı.
Racing Santander'e transfer olacağı bildirilen Pablo Garcia, böylece altyapısından yetiştiği Real Betis'e veda etti.