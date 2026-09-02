02 Eylül
Vanspor FK-Batman Petrolspor
17:00
02 Eylül
Karagümrük-Kayserispor
20:00
02 Eylül
Sivasspor-Mardin 1969 Spor
20:00
02 Eylül
St.Truiden-Union St.Gilloise
21:30
02 Eylül
Austria Wien-WSG Tirol
19:30
02 Eylül
RB Salzburg-Rapid Wien
21:30
02 Eylül
Grasshopper-St. Gallen
21:30
02 Eylül
FC Luzern-FC Vaduz
21:30
02 Eylül
West Bromwich-Charlton Athletic
21:45
02 Eylül
Burnley-Middlesbrough
22:00
02 Eylül
Sassuolo-Frosinone
16:00
02 Eylül
Udinese-Venezia
19:00
02 Eylül
Osnabrück-Bayern Munih
21:45

Betis'te Garcia'nın ailesi gözyaşlarına boğuldu

Real Betis, LaLiga'nın finansal fair play bütçe kurallarına uyum sağlamak amacıyla altyapısından yetişen Pablo Garcia ile yollarını ayırdı. Racing Santander'e transfer olacağını son saatlerde öğrenen 20 yaşındaki futbolcu, annesiyle birlikte tesislerden gözyaşları içinde ayrıldı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 02 Eylül 2026 14:02
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: X.com
Betis'te Garcia'nın ailesi gözyaşlarına boğuldu
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
İspanya'da transfer döneminin son saatlerinde Real Betis'te duygusal bir ayrılık yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla LaLiga'nın finansal fair play bütçe kurallarına uyum sağlamak isteyen Real Betis, altyapısından yetişen 20 yaşındaki Pablo Garcia ile yollarını ayırma kararı aldı.

Kulüp yönetimi, Garcia'ya Racing Santander'e transfer olacağını transfer döneminin son gününün son saatlerinde bildirdi.

ANNESİYLE GÖZYAŞLARI İÇİNDE AYRILDI

Ayrılık kararının Garcia ailesine bildirilmesinin ardından duygusal görüntüler ortaya çıktı.

Pablo Garcia, gözyaşları içindeki annesinin kullandığı araçla Real Betis tesislerinden ayrıldı. Genç futbolcu da gözyaşlarını tutamazken taraftarlara veda etti.

Garcia, "Umarım her şeyiniz çok iyi gider. Şampiyonlar Ligi'nde en iyisi oluruz. Betis taraftarlarına kocaman bir selam" ifadelerini kullandı.

İŞTE O ANLAR

BABASI RAMON: "ÇOK ZOR ANLAR YAŞIYORUZ"

Oyuncunun babası Ramon da El Partidazo de Cope programında yaşadıkları üzüntüyü anlattı.

Ramon, "Çocuğu gördünüz mü? Eşyalarını almak için dolabına gitti... ve biz çok zor anlar yaşıyoruz. Neyse, antrenmanlara ve her şeye başladığında elinden gelenin en iyisini yapacak ve Racing taraftarlarını mutlu edecek, bundan eminim" dedi.

REAL BETIS'TEN AYRILIK AÇIKLAMASI

Real Betis'ten bir yetkili ise transfer kararına ilişkin yaptığı açıklamada Garcia'nın daha fazla süre almasının önemine dikkat çekti.

Kulüp yetkilisi, "20 yaşındaki bu çocuğun bu yıl en çok ilgilendiği şeyin, mümkün olduğunca çok oynamaya çalışmak olduğu açık. Elimizdeki kadroyu ve ne kadar çok mükemmel oyuncumuz olduğunu biliyoruz; bu yüzden, burada kalıp alacağı her dakikadan keyif alması ile kariyerini yeniden canlandırması ve oynamak ve futboldan keyif alabilmesi için bir yol bulmaya çalışmak arasında kararsız kaldık; ki o da bunu istiyor" ifadelerini kullandı.

Racing Santander'e transfer olacağı bildirilen Pablo Garcia, böylece altyapısından yetiştiği Real Betis'e veda etti.

SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.