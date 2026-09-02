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Rafael Leao için tarih belli oldu

Galatasaray taraftarının sahada görmek için beklediği Rafael Leao, sakatlığının ardından çalışmalarına bireysel programla devam edecek.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 02 Eylül 2026 10:27
Haber: Sözcü
Rafael Leao için tarih belli oldu
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Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao, sakatlığının ardından sahalara dönüş için çalışmalarını sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sakatlıktan yeni çıkan Leao'nun bir süre bireysel program dahilinde çalışacağı belirtildi.

BAŞAKŞEHİR MAÇINDA BEKLENMİYOR

Portekizli futbolcunun Başakşehir karşılaşmasının kadrosunda yer alması beklenmiyor.

HEDEF SPORTING LİZBON MAÇI

Rafael Leao'nun hedefi, 9 Eylül'de oynanacak Sporting Lizbon karşılaşmasına kadar hazır hale gelmek.

Galatasaray taraftarının bir an önce sahada görmek istediği yıldız oyuncu, bu süreçte bireysel çalışmalarını sürdürecek.



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