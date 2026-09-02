Rafael Leao için tarih belli oldu

Galatasaray'ın Portekizli yıldızı Rafael Leao, sakatlığının ardından sahalara dönüş için çalışmalarını sürdürüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Sakatlıktan yeni çıkan Leao'nun bir süre bireysel program dahilinde çalışacağı belirtildi.
BAŞAKŞEHİR MAÇINDA BEKLENMİYOR
Portekizli futbolcunun Başakşehir karşılaşmasının kadrosunda yer alması beklenmiyor.
HEDEF SPORTING LİZBON MAÇI
Rafael Leao'nun hedefi, 9 Eylül'de oynanacak Sporting Lizbon karşılaşmasına kadar hazır hale gelmek.
Galatasaray taraftarının bir an önce sahada görmek istediği yıldız oyuncu, bu süreçte bireysel çalışmalarını sürdürecek.
BAŞAKŞEHİR MAÇINDA BEKLENMİYOR
Portekizli futbolcunun Başakşehir karşılaşmasının kadrosunda yer alması beklenmiyor.
HEDEF SPORTING LİZBON MAÇI
Rafael Leao'nun hedefi, 9 Eylül'de oynanacak Sporting Lizbon karşılaşmasına kadar hazır hale gelmek.
Galatasaray taraftarının bir an önce sahada görmek istediği yıldız oyuncu, bu süreçte bireysel çalışmalarını sürdürecek.