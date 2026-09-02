Antalyaspor, Bandırmaspor'u tek golle geçti

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Bandırmaspor ile Antalyaspor karşı karşıya geldi. Bandırma 17 Eylül Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 1-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE SONER DİKMEN'DEN ERKEN GOL
Antalyaspor'a galibiyeti getiren gol, karşılaşmanın henüz 5. dakikasında Soner Dikmen'den geldi. İlk yarı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
BANDIRMASPOR 10 KİŞİ KALDI
Bandırmaspor, mücadelenin 56. dakikasında Enes Aydın'ın kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı. Kalan bölümde skor değişmeyince Antalyaspor deplasmandan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla Antalyaspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında önemli bir 3 puan elde ederken Bandırmaspor sahasında mağlubiyet yaşadı.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Abdullah Yiğiter, Kağan Arıcan, Ömer Faruk Beyaz
Bandırmaspor: Akın Alkan, Lima, Liço, Bruno (Dk 75. Recep Yalın Dilek), Muhammed Gümüşkaya (Dk. 60 Enes Çinemre), Kehinde (Dk. 75 Badji), Yusuf Kocatürk, Ali Ülgen, Kerem Dönertaş (Dk. 83 Emirhan Acar), Seck (Dk. 60 Mulumba), Enes Aydın
Antalyaspor: Cuesta, Ensar Buğra Tivsiz, Soner Dikmen, Bünyamin Balcı, Pedrinho, Nzaba (Dk.57 Veysel Sarı), Erdoğan Yeşilyurt, Samet Karakoç, Hasan Yakub İlçin (DK.67 Doğukan Sinik), Van de Streek (Dk. 88 Ömer Faruk Beyaz), Ahmet Sağat (DK. 67. Storm)
Gol: Dk. 5 Soner Dikmen (Antalyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 56 Enes Aydın (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 59 Ali Ülgen, Dk. 90+5 Liço, Dk. 90+8 Mulumba, Dk. 90+8 Lima (Bandırmaspor), Dk. 90+8 Soner Dikmen (Antalyaspor)
Antalyaspor'a galibiyeti getiren gol, karşılaşmanın henüz 5. dakikasında Soner Dikmen'den geldi. İlk yarı konuk ekibin 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
BANDIRMASPOR 10 KİŞİ KALDI
Bandırmaspor, mücadelenin 56. dakikasında Enes Aydın'ın kırmızı kart görmesiyle sahada 10 kişi kaldı. Kalan bölümde skor değişmeyince Antalyaspor deplasmandan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla Antalyaspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında önemli bir 3 puan elde ederken Bandırmaspor sahasında mağlubiyet yaşadı.
Stat: Bandırma 17 Eylül
Hakemler: Abdullah Yiğiter, Kağan Arıcan, Ömer Faruk Beyaz
Bandırmaspor: Akın Alkan, Lima, Liço, Bruno (Dk 75. Recep Yalın Dilek), Muhammed Gümüşkaya (Dk. 60 Enes Çinemre), Kehinde (Dk. 75 Badji), Yusuf Kocatürk, Ali Ülgen, Kerem Dönertaş (Dk. 83 Emirhan Acar), Seck (Dk. 60 Mulumba), Enes Aydın
Antalyaspor: Cuesta, Ensar Buğra Tivsiz, Soner Dikmen, Bünyamin Balcı, Pedrinho, Nzaba (Dk.57 Veysel Sarı), Erdoğan Yeşilyurt, Samet Karakoç, Hasan Yakub İlçin (DK.67 Doğukan Sinik), Van de Streek (Dk. 88 Ömer Faruk Beyaz), Ahmet Sağat (DK. 67. Storm)
Gol: Dk. 5 Soner Dikmen (Antalyaspor)
Kırmızı kart: Dk. 56 Enes Aydın (Bandırmaspor)
Sarı kartlar: Dk. 59 Ali Ülgen, Dk. 90+5 Liço, Dk. 90+8 Mulumba, Dk. 90+8 Lima (Bandırmaspor), Dk. 90+8 Soner Dikmen (Antalyaspor)