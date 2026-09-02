Muğlaspor, Ümraniyespor'u tek golle geçti

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Eminevim Ümraniyespor ile Muğlaspor karşı karşıya geldi. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 1-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE TEK GOL DİARRA'DAN
Muğlaspor'a galibiyeti getiren gol, karşılaşmanın 26. dakikasında Diarra'dan geldi. İlk yarı Muğlaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıda iki takım da skor üretmek için fırsatlar yakalasa da mücadelede başka gol olmadı. Muğlaspor, deplasmandan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla Muğlaspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında önemli bir deplasman galibiyeti elde ederken Ümraniyespor sahasında puan alamadı.
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Mustafa Hakan Belder, Enes Biroğlu, Demirhan Emir
Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Mustafa Arda Kartal, Glumac, Ali Yaşar, Kerem Şen (Dk. 46 Atalay Babacan), Djokanovic (Dk. 46 Serkan Göksu), Berat Yılmaz (Dk. 76 Oğuzhan Aydoğan), Blanco (Dk. 86 Deniz Aksoy), Hostikka (Dk. 73 Talha Bartu Özdemir), Melih Bostan
Muğlaspor: Ekrem Kılıçarslan, Bilal Ceylan, Yiğit Fidan, Del Pino, Ali Barak, Ali Kaan Güneren (Dk. 46 Selim Dilli), Çelhaka (Dk. 75 Buluthan Bulut), Diarra (Dk. 64 Ahmet Engin), Avramovski (Dk. 87 Orhan Nahırcı), Poyraz Efe Yıldırım, Yasin Uzunoğlu (Dk. 87 Camaj)
Gol: Dk. 26 Diarra (Muğlaspor)
Sarı kartlar: Dk. 37 Ali Kaan Güneren, Dk. 56 Bilal Ceylan ve Ekrem Kılıçarslan, Dk. 90+5 Ahmet Engin (Muğlaspor), Dk. 43 Djokanovic, Dk. 56 Glumac, Dk. 90+5 Cihan Topaloğlu (Eminevim Ümraniyespor)
Muğlaspor'a galibiyeti getiren gol, karşılaşmanın 26. dakikasında Diarra'dan geldi. İlk yarı Muğlaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.
İkinci yarıda iki takım da skor üretmek için fırsatlar yakalasa da mücadelede başka gol olmadı. Muğlaspor, deplasmandan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.
Bu sonuçla Muğlaspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında önemli bir deplasman galibiyeti elde ederken Ümraniyespor sahasında puan alamadı.
Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir
Hakemler: Mustafa Hakan Belder, Enes Biroğlu, Demirhan Emir
Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Mustafa Arda Kartal, Glumac, Ali Yaşar, Kerem Şen (Dk. 46 Atalay Babacan), Djokanovic (Dk. 46 Serkan Göksu), Berat Yılmaz (Dk. 76 Oğuzhan Aydoğan), Blanco (Dk. 86 Deniz Aksoy), Hostikka (Dk. 73 Talha Bartu Özdemir), Melih Bostan
Muğlaspor: Ekrem Kılıçarslan, Bilal Ceylan, Yiğit Fidan, Del Pino, Ali Barak, Ali Kaan Güneren (Dk. 46 Selim Dilli), Çelhaka (Dk. 75 Buluthan Bulut), Diarra (Dk. 64 Ahmet Engin), Avramovski (Dk. 87 Orhan Nahırcı), Poyraz Efe Yıldırım, Yasin Uzunoğlu (Dk. 87 Camaj)
Gol: Dk. 26 Diarra (Muğlaspor)
Sarı kartlar: Dk. 37 Ali Kaan Güneren, Dk. 56 Bilal Ceylan ve Ekrem Kılıçarslan, Dk. 90+5 Ahmet Engin (Muğlaspor), Dk. 43 Djokanovic, Dk. 56 Glumac, Dk. 90+5 Cihan Topaloğlu (Eminevim Ümraniyespor)