01 Eylül
Bandırmaspor-Antalyaspor
0-1
01 Eylül
Ümraniye-Muğlaspor
0-1
01 Eylül
Boluspor-Keçiörengücü
0-2
01 Eylül
Sarıyer-Pendikspor
2-0
01 Eylül
Swansea City-Watford
2-0
01 Eylül
West Ham United-Wolves
4-2

Muğlaspor, Ümraniyespor'u tek golle geçti

Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Muğlaspor, deplasmanda Eminevim Ümraniyespor'u 1-0 mağlup etti. Konuk ekibe galibiyeti getiren golü Diarra kaydetti.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 01 Eylül 2026 19:42 | Son Güncelleme Tarihi: 02 Eylül 2026 01:27
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Muğlaspor, Ümraniyespor'u tek golle geçti
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap
Google News
Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında Eminevim Ümraniyespor ile Muğlaspor karşı karşıya geldi. Ümraniye Belediyesi Şehir Stadı'nda oynanan mücadeleyi konuk ekip 1-0 kazanarak 3 puanın sahibi oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TEK GOL DİARRA'DAN

Muğlaspor'a galibiyeti getiren gol, karşılaşmanın 26. dakikasında Diarra'dan geldi. İlk yarı Muğlaspor'un 1-0'lık üstünlüğüyle tamamlandı.

İkinci yarıda iki takım da skor üretmek için fırsatlar yakalasa da mücadelede başka gol olmadı. Muğlaspor, deplasmandan 1-0'lık galibiyetle ayrıldı.

Bu sonuçla Muğlaspor, Trendyol 1. Lig'in 5. haftasında önemli bir deplasman galibiyeti elde ederken Ümraniyespor sahasında puan alamadı.

Stat: Ümraniye Belediyesi Şehir

Hakemler: Mustafa Hakan Belder, Enes Biroğlu, Demirhan Emir

Eminevim Ümraniyespor: Cihan Topaloğlu, Oğuz Yıldırım, Mustafa Arda Kartal, Glumac, Ali Yaşar, Kerem Şen (Dk. 46 Atalay Babacan), Djokanovic (Dk. 46 Serkan Göksu), Berat Yılmaz (Dk. 76 Oğuzhan Aydoğan), Blanco (Dk. 86 Deniz Aksoy), Hostikka (Dk. 73 Talha Bartu Özdemir), Melih Bostan

Muğlaspor: Ekrem Kılıçarslan, Bilal Ceylan, Yiğit Fidan, Del Pino, Ali Barak, Ali Kaan Güneren (Dk. 46 Selim Dilli), Çelhaka (Dk. 75 Buluthan Bulut), Diarra (Dk. 64 Ahmet Engin), Avramovski (Dk. 87 Orhan Nahırcı), Poyraz Efe Yıldırım, Yasin Uzunoğlu (Dk. 87 Camaj)

Gol: Dk. 26 Diarra (Muğlaspor)

Sarı kartlar: Dk. 37 Ali Kaan Güneren, Dk. 56 Bilal Ceylan ve Ekrem Kılıçarslan, Dk. 90+5 Ahmet Engin (Muğlaspor), Dk. 43 Djokanovic, Dk. 56 Glumac, Dk. 90+5 Cihan Topaloğlu (Eminevim Ümraniyespor)

SON HABERLER
Tümü
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.