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Filenin Sultanları çeyrek finalde!

A Milli Kadın Voleybol Takımı, CEV Trendyol 2026 Kadınlar Avrupa Voleybol Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 mağlup ederek çeyrek finale yükseldi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Eylül 2026 20:49 | Son Güncelleme Tarihi: 01 Eylül 2026 20:54
Filenin Sultanları çeyrek finalde!
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Son Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 mağlup etti.

Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada rakibine set vermeyen Filenin Sultanları, adını çeyrek finale yazdırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla RAKİP ALMANYA

Milliler, çeyrek finalde Almanya ile karşı karşıya gelecek.

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