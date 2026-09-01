Filenin Sultanları çeyrek finalde!

Son Milletler Ligi ve Avrupa şampiyonu A Milli Kadın Voleybol Takımı, Avrupa Şampiyonası son 16 turunda Azerbaycan'ı 3-0 mağlup etti.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada rakibine set vermeyen Filenin Sultanları, adını çeyrek finale yazdırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE RAKİP ALMANYA
Milliler, çeyrek finalde Almanya ile karşı karşıya gelecek.
Sinan Erdem Spor Salonu'nda oynanan karşılaşmada rakibine set vermeyen Filenin Sultanları, adını çeyrek finale yazdırdı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE RAKİP ALMANYA
Milliler, çeyrek finalde Almanya ile karşı karşıya gelecek.