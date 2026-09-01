01 Eylül
Bandırmaspor-Antalyaspor
0-174'
01 Eylül
Ümraniye-Muğlaspor
0-130'
01 Eylül
Boluspor-Keçiörengücü
20:00
01 Eylül
Sarıyer-Pendikspor
20:00
01 Eylül
Swansea City-Watford
21:45
01 Eylül
West Ham United-Wolves
21:45

Richard Rios, Suudi Arabistan'a gidiyor

Suudi Arabistan ekiplerinden Al-Ittihad, Richard Rios transferi için Benfica ile anlaşma sağladı. Beşiktaş'ın da gündemine gelen Rios, Al-Ittihad'e kiralık olarak transfer olacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 01 Eylül 2026 16:03
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: Imago
Richard Rios, Suudi Arabistan'a gidiyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (1)
Google News
Benfica forması giyen ve Beşiktaş'ın da transfer gündemine gelen Richard Rios, Suudi Arabistan'a transfer oluyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla A Bola'da yer alan habere göre, Richard Rios, kiralık olarak Al-Ittihad'e imza atacak. Al-Ittihad, Kolombiyalı orta saha oyuncusunun kiralama bedeli olarak Benfica'ya 3 milyon euro ödeyecek.

Al-Ittihad ve Benfica arasında yapılan anlaşmaya göre, 26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde satın alma opsiyonu yer almayacak.

Benfica ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam eden 26 yaşındaki Richard Rios'un, Portekiz ekibiyle sözleşmesinde 100 milyon euro'luk serbest kalma bedeli bulunuyor.





Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.