Richard Rios, Suudi Arabistan'a gidiyor

Benfica forması giyen ve Beşiktaş'ın da transfer gündemine gelen Richard Rios, Suudi Arabistan'a transfer oluyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE A Bola'da yer alan habere göre, Richard Rios, kiralık olarak Al-Ittihad'e imza atacak. Al-Ittihad, Kolombiyalı orta saha oyuncusunun kiralama bedeli olarak Benfica'ya 3 milyon euro ödeyecek.
Al-Ittihad ve Benfica arasında yapılan anlaşmaya göre, 26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde satın alma opsiyonu yer almayacak.
Benfica ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam eden 26 yaşındaki Richard Rios'un, Portekiz ekibiyle sözleşmesinde 100 milyon euro'luk serbest kalma bedeli bulunuyor.
Al-Ittihad ve Benfica arasında yapılan anlaşmaya göre, 26 yaşındaki futbolcunun sözleşmesinde satın alma opsiyonu yer almayacak.
Benfica ile sözleşmesi 2030 yılına kadar devam eden 26 yaşındaki Richard Rios'un, Portekiz ekibiyle sözleşmesinde 100 milyon euro'luk serbest kalma bedeli bulunuyor.