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Galatasaray'dan Kevin Danois hamlesi

Galatasaray, Auxerre'in 20 yaşındaki orta sahası Kevin Danois için 25 milyon euroya kadar çıkabileceğini iletti. Fransızlar ise genç yetenek için 35 milyon euroda diretiyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 01 Eylül 2026 09:46
Haber: Takvim, Fotoğraf: Imago
Galatasaray'dan Kevin Danois hamlesi
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Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi... Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Transferde hareketli saatler yaşayan sarı-kırmızılılar, +4 kontenjanı için sürpriz bir atak yaptı. Galatasaray'ın hedefindeki isim ise Fransa Ligi ekiplerinden Auxerre'de forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Kevin Danois.

15 MİLYON EURO FARK VAR

Sarı-kırmızılı kulüp, genç yıldızın transferi için Fransızlar'a 25 milyon euroya kadar çıkabileceğini iletti. Sözlü olarak yapılan teklif sonrası Galatasaray beklemeye geçti. Auxerre ise Kevin Danois için 35 milyon euro istiyor.

PAZARLIKLAR SÜRÜYOR

İki kulüp arasındaki pazarlıkların devam ettiği gelen bilgiler arasında yer aldı.

OKAN BURUK İSTİYOR



Galatasaray


Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bir dönem Beşiktaş'ın da transfer listesine giren Danois için oldukça ısrarcı. Başarılı teknik adamın bu transfer için sarı-kırmızılı yönetimle sürekli temas halinde olduğu öğrenildi.

2022 yılından beri Fransız kulübünde forma giyen Danois'in kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor. Auxerre kariyerinde 72 maçta forma giyen Kevin Danois, 5 gol atarken 1 de asist yaptı. Genç oyuncu, 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabiliyor.  

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