Galatasaray'dan Kevin Danois hamlesi

Galatasaray'dan flaş transfer hamlesi... Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Transferde hareketli saatler yaşayan sarı-kırmızılılar, +4 kontenjanı için sürpriz bir atak yaptı. Galatasaray'ın hedefindeki isim ise Fransa Ligi ekiplerinden Auxerre'de forma giyen 20 yaşındaki orta saha oyuncusu Kevin Danois.
15 MİLYON EURO FARK VAR
Sarı-kırmızılı kulüp, genç yıldızın transferi için Fransızlar'a 25 milyon euroya kadar çıkabileceğini iletti. Sözlü olarak yapılan teklif sonrası Galatasaray beklemeye geçti. Auxerre ise Kevin Danois için 35 milyon euro istiyor.
PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
İki kulüp arasındaki pazarlıkların devam ettiği gelen bilgiler arasında yer aldı.
OKAN BURUK İSTİYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bir dönem Beşiktaş'ın da transfer listesine giren Danois için oldukça ısrarcı. Başarılı teknik adamın bu transfer için sarı-kırmızılı yönetimle sürekli temas halinde olduğu öğrenildi.
2022 yılından beri Fransız kulübünde forma giyen Danois'in kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor. Auxerre kariyerinde 72 maçta forma giyen Kevin Danois, 5 gol atarken 1 de asist yaptı. Genç oyuncu, 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabiliyor.
15 MİLYON EURO FARK VAR
Sarı-kırmızılı kulüp, genç yıldızın transferi için Fransızlar'a 25 milyon euroya kadar çıkabileceğini iletti. Sözlü olarak yapılan teklif sonrası Galatasaray beklemeye geçti. Auxerre ise Kevin Danois için 35 milyon euro istiyor.
PAZARLIKLAR SÜRÜYOR
İki kulüp arasındaki pazarlıkların devam ettiği gelen bilgiler arasında yer aldı.
OKAN BURUK İSTİYOR
Galatasaray Teknik Direktörü Okan Buruk, bir dönem Beşiktaş'ın da transfer listesine giren Danois için oldukça ısrarcı. Başarılı teknik adamın bu transfer için sarı-kırmızılı yönetimle sürekli temas halinde olduğu öğrenildi.
2022 yılından beri Fransız kulübünde forma giyen Danois'in kulübüyle olan sözleşmesi 2029 yılında sona eriyor. Auxerre kariyerinde 72 maçta forma giyen Kevin Danois, 5 gol atarken 1 de asist yaptı. Genç oyuncu, 8 ve 10 numara pozisyonlarında görev yapabiliyor.