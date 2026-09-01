31 Ağustos
Amed Sportif-Trabzonspor
2-1
31 Ağustos
Beşiktaş-Arca Çorum
6-2
31 Ağustos
Aston Villa-Arsenal
0-1
31 Ağustos
Osasuna-Getafe
1-0
31 Ağustos
Barcelona-Rayo Vallecano
5-2
31 Ağustos
Lecce-Roma
0-4
31 Ağustos
Atalanta-Bologna
1-0
31 Ağustos
Braga-V. Guimaraes
1-0
31 Ağustos
Benfica-Estoril
2-1

Tamer Sivrikaya: "Beşiktaş'a zorluk çıkardık"

Çorum FK Yardımcı Antrenörü Tamer Sivrikaya, Beşiktaş'a 6-2 mağlup oldukları maçta rakiplerine belli dakikalarda zorluk çıkardıklarını söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 01 Eylül 2026 01:15
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Tamer Sivrikaya: 'Beşiktaş'a zorluk çıkardık'
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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Beşiktaş'a 6-2 yenilen Çorum FK'de yardımcı antrenör Tamer Sivrikaya, iyi bir takım olduklarını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Sivrikaya, "Maçın başında bu atmosferde ciddi baskı oluşturacağını biliyorduk. Maçın başında da kalemizde golü gördük. Maçın kırılma anlarından biri devreye girerken verilen penaltıydı. Penaltıyla ilgili konuşmak istemiyorum. Devre arasındaki değişikliklerle hücumda daha etkin rol alabilir miyiz diye değişiklik yaptık. Takım buna olumlu cevap verdi ve skoru 2-1 yaptık. Oyuna tutunabileceğimiz anlarda kalemizde üçüncü golü gördük. Büyük takımlara karşı iyi reaksiyon veremezseniz, mücadele gücünüzü yükseltemezseniz sahadan mağlup ayrılırsınız. İyi bir takımımız var. Ligin daha üçüncü haftası ve bir maç kaybettik." diye konuştu.

"BELLİ DAKİKALARDA BEŞİKTAŞ'A ZORLUK ÇIKARDIK"

Cesur oyun oynayacaklarını anlatan Sivrikaya, "Oyun rakibe göre değişkenlik gösterebiliyor. Bizim burada en çok dikkat ettiğimiz şey oyun felsefemiz olacak. Cesur ve doğru oyun oynayacağız. Bugün daha kopuk oynadık ama belli dakikalarda Beşiktaş'a zorluk çıkardık." ifadelerini kullandı.





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