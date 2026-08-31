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Fiorentina, Lucas Torreira için bastırıyor

Galatasaray'dan ayrılacağı iddia edilen Lucas Torreira için Fiorentina'nın yeniden harekete geçtiği öne sürüldü. İtalyan ekibinin, Uruguaylı yıldızı satın alma opsiyonuyla kiralamak istediği belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 31 Ağustos 2026 12:33
Haber: Sporx.com dış haberler, Fotoğraf: AA
Fiorentina, Lucas Torreira için bastırıyor
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Lucas Torreira'nın Galatasaray'dan ayrılacağına dair haberler bir süredir gündemde yer alıyor. Uruguaylı yıldız için anılan kulüp ise Fiorentina. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla FIORENTINA'NIN TORREIRA ISRARI

La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Lucas Torreira'nın Fiorentina'ya transferi konusunda olumlu gelişmeler yaşanıyor.

Serie A ekibinin, Floransa'yı çok seven ve İtalya'ya geri dönmeye hazır olduğunu söyleyen Torreira'yı unutmadığı ve transfer için girişimlerde bulunduğu ifade edildi.

SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA

Torreira'nın Galatasaray'la 2028'e kadar geçerli sözleşmesi olduğu hatırlatılırken, transferin satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle tamamlanabileceği bildirildi.

4 YILDA 4 ŞAMPİYONLUK YAŞADI



Galatasaray


30 yaşındaki Torreira, 4 yıldır formasını giydiği Galatasaray'da 4 lig şampiyonluğu yaşadı.



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