Lucas Torreira'nın Galatasaray'dan ayrılacağına dair haberler bir süredir gündemde yer alıyor. Uruguaylı yıldız için anılan kulüp ise Fiorentina. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE FIORENTINA'NIN TORREIRA ISRARI
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Lucas Torreira'nın Fiorentina'ya transferi konusunda olumlu gelişmeler yaşanıyor.
Serie A ekibinin, Floransa'yı çok seven ve İtalya'ya geri dönmeye hazır olduğunu söyleyen Torreira'yı unutmadığı ve transfer için girişimlerde bulunduğu ifade edildi.
SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA
Torreira'nın Galatasaray'la 2028'e kadar geçerli sözleşmesi olduğu hatırlatılırken, transferin satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle tamamlanabileceği bildirildi.
4 YILDA 4 ŞAMPİYONLUK YAŞADI
30 yaşındaki Torreira, 4 yıldır formasını giydiği Galatasaray'da 4 lig şampiyonluğu yaşadı.
La Gazzetta dello Sport'un haberine göre Lucas Torreira'nın Fiorentina'ya transferi konusunda olumlu gelişmeler yaşanıyor.
Serie A ekibinin, Floransa'yı çok seven ve İtalya'ya geri dönmeye hazır olduğunu söyleyen Torreira'yı unutmadığı ve transfer için girişimlerde bulunduğu ifade edildi.
SATIN ALMA OPSİYONLU KİRALAMA
Torreira'nın Galatasaray'la 2028'e kadar geçerli sözleşmesi olduğu hatırlatılırken, transferin satın alma opsiyonlu kiralama formülüyle tamamlanabileceği bildirildi.
4 YILDA 4 ŞAMPİYONLUK YAŞADI
30 yaşındaki Torreira, 4 yıldır formasını giydiği Galatasaray'da 4 lig şampiyonluğu yaşadı.