30 Ağustos
Samsunspor-Fenerbahçe
0-2
30 Ağustos
Eyüpspor-Alanyaspor
2-1
30 Ağustos
Başakşehir-Kasımpaşa
1-1
30 Ağustos
Esenler Erokspor-Iğdır FK
0-1
30 Ağustos
Manisa FK-Bodrum FK
0-0
30 Ağustos
Freiburg-Werder Bremen
4-1
30 Ağustos
Augsburg-Schalke 04
3-0
30 Ağustos
Chelsea-Brighton
4-3
30 Ağustos
Leeds United-Brentford
1-1
30 Ağustos
Sunderland-Fulham
1-0
30 Ağustos
M. United-Ipswich Town
5-2
30 Ağustos
Real Madrid-Malaga
4-0
30 Ağustos
Deportivo-Valencia
3-1
30 Ağustos
Celta Vigo-Athletic Bilbao
0-283'
30 Ağustos
SSC Napoli-Como
1-2
30 Ağustos
Cagliari-Inter
0-1
30 Ağustos
Lazio-Genoa
1-0
30 Ağustos
Paris FC-Nice
3-0
30 Ağustos
Rennes-Le Mans
3-2
30 Ağustos
AS Monaco-Marsilya
2-0

Manisa FK - Bodrum FK maçında gol yok!

Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Manisa FK'nn Bodrum FK'yi konuk ettiği maç, 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Ağustos 2026 23:30
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Manisa FK - Bodrum FK maçında gol yok!
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Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Manisa FK, Bodrum FK'yi konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadele, 0-0 beraberlikle sonuçlandı.

Bu sonuçla birlikte Manisa FK 8 puanla 5. sırada, Bodrum FK ise 3 puanla 15. sırada konumlandı.

Ligde bir sonraki hafta Manisa FK, Iğdır FK'ye konuk olacak. Bodrum FK ise Esenler Erokspor'u ağırlayacak.

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