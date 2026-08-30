Trendyol 1. Lig'in 4. haftasında Manisa FK, Bodrum FK'yi konuk etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Manisa 19 Mayıs Stadı'nda oynanan mücadele, 0-0 beraberlikle sonuçlandı.
Bu sonuçla birlikte Manisa FK 8 puanla 5. sırada, Bodrum FK ise 3 puanla 15. sırada konumlandı.
Ligde bir sonraki hafta Manisa FK, Iğdır FK'ye konuk olacak. Bodrum FK ise Esenler Erokspor'u ağırlayacak.
Bu sonuçla birlikte Manisa FK 8 puanla 5. sırada, Bodrum FK ise 3 puanla 15. sırada konumlandı.
Ligde bir sonraki hafta Manisa FK, Iğdır FK'ye konuk olacak. Bodrum FK ise Esenler Erokspor'u ağırlayacak.