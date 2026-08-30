Fenerbahçe'de sol kanat transferi için çalışmalar sürerken, sarı-lacivertlilerin gündemindeki Malick Fofana için yeni gelişmeler yaşandı. 21 yaşındaki Belçikalı futbolcu, Hull City'den gelen teklifi geri çevirirken transfer yarışına Sunderland de dahil oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE

FENERBAHÇE'NİN LİSTESİNDE İLK SIRADA





Marcus Rashford'dan bir kez daha olumsuz yanıt alan Fenerbahçe, rotasını genç kanat oyuncularına çevirdi. Sarı-lacivertlilerin bu doğrultuda listesinin ilk sırasına Malick Fofana'yı aldığı öğrenildi.





Fenerbahçe ile Lyon arasında oynanan Şampiyonlar Ligi play-off maçlarının ikisinde de forma giyen Fofana, rövanş karşılaşmasında Lyon'un tek golünü kaydetmişti.





HULL CITY'YE RET





Fofana için Lyon'a 35 milyon euroluk sözlü teklif yapan Hull City, genç oyuncuyu transfer konusunda ikna edemedi.





21 yaşındaki futbolcunun Hull City'nin teklifini geri çevirdiği ve kariyerine yalnızca "büyük bir kulüpte" devam etmek istediği belirtildi.









Bu gelişme, Fenerbahçe'nin transferdeki şansını artırabilecek bir gelişme olarak değerlendiriliyor.





SUNDERLAND DA YARIŞA KATILDI





Fofana için transfer yarışına Sunderland de dahil oldu. İngiliz kulüplerinin ilgisine rağmen genç futbolcunun önceliğinin üst düzey bir takımda forma giymek olduğu ifade edildi.





Fofana'nın menajerinin ise Martinelli'nin ayrılığının ardından oyuncusunu Arsenal'e önerdiği öğrenildi.





LYON'UN PLANI BELLİ





Lyon yöneticisi Matthieu Louis-Jean, Fofana'nın geleceğiyle ilgili açıklamalarda bulundu.





Louis-Jean, "Malick Fofana'nın transferini birçok kulüp istiyor ama bizim bir planımız var. Ne yapacağımızı biliyoruz. Planımızı değiştirmeyeceğiz. Duruma adapte olmak için kısa bir süremiz var. Oyuncu satmak zorundayız. Teklifleri değil, seçenekleri düşünüyoruz. Bizim için en iyi olanı istiyoruz." dedi.



Lyon'un oyuncu satmak zorunda olması nedeniyle Fofana için gelecek teklifleri değerlendirmesi beklenirken, Fenerbahçe'nin genç yıldız için girişimde bulunmaya hazırlandığı öğrenildi.



