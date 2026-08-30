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Fenerbahçe'de flaþ McTominay geliþmesi!

Þampiyonlar Ligi'nde lig aþamasýna kalan Fenerbahçe'nin, Napoli'nin yýldýz orta sahasý Scott McTominay için harekete geçtiði öne sürüldü.

SPORX AI BAKIÞI
Açýk
calendar 30 Aðustos 2026 11:02
Haber: Sabah, Fotoðraf: X.com
Fenerbahçe'de flaþ McTominay geliþmesi!
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Fenerbahçe'de Þampiyonlar Ligi'ne dönüþün ardýndan transfer çalýþmalarý hýz kazandý.

Sarý-lacivertliler, stoper bölgesine Kojo Peprah Oppong takviyesini yaparken orta saha için de yýldýz bir ismi gündemine aldý. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! Ýþaretle ÝÞARETLE Týkla Sarý-lacivertlilerin, Napoli formasý giyen Scott McTominay için transfer giriþiminde bulunduðu iddia edildi.

CÝHAN KAMER ÝTALYA'DA

Fenerbahçe yöneticisi Cihan Kamer'in uçaðýnýn Ýtalya'da Napoli'ye iniþ yapmasý, transfer iddialarýný beraberinde getirdi.

Kamer'in, Napoli yönetimiyle 29 yaþýndaki Ýskoç orta saha oyuncusunun transferi konusunda görüþme gerçekleþtirdiði öne sürüldü.

44 MAÇTA 18 GOLLÜK KATKI

2024 yýlýnda Manchester United'dan 30 milyon euro bonservis bedeliyle Napoli'ye transfer olan McTominay'ýn Ýtalyan ekibiyle sözleþmesi 2028 yýlýnda sona erecek.





Ýskoç futbolcu, geride kalan sezonda Napoli formasýyla 44 maçta 14 gol ve 4 asist üretti. McTominay ayrýca Ýskoçya Milli Takýmý'nda 73 kez görev yaparken 15 gol kaydetti.

Yýldýz orta sahanýn güncel piyasa deðeri ise 40 milyon euro olarak gösteriliyor.

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