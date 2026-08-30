Beşiktaş transferde hız kesmiyor. Son olarak Ernest Poku ve Fabio Miretti ile kadrosunu güçlendiren siyah-beyazlılar, Benfica'nın Kolombiyalı orta sahası Richard Rios'u da renklerine bağlamak istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Beşiktaş, Richard Rios ile yakından ilgileniyor.
Portekiz medyasından A Bola da Beşiktaş'ın ilgisini doğrularken Benfica'nın zorunlu olması halinde kiralama seçeneğine sıcak baktığını iddia etti.
3 MİLYON EURO KİRALAMA BEDELİ
Benfica, Richard Rios'u zorunlu satın alma opsiyonlu kiralamak isteyen kulüplerden 3 milyon euro kiralama bedeli talep ediyor.
Benfica'nın Joao Palhinha'yı transfer etmesinin ardından Rios'un takımdaki yerini kaybedebileceği ve ayrılık ihtimalinin arttığı belirtildi.
Portekiz medyasından A Bola da Beşiktaş'ın ilgisini doğrularken Benfica'nın zorunlu olması halinde kiralama seçeneğine sıcak baktığını iddia etti.
3 MİLYON EURO KİRALAMA BEDELİ
Benfica, Richard Rios'u zorunlu satın alma opsiyonlu kiralamak isteyen kulüplerden 3 milyon euro kiralama bedeli talep ediyor.
Benfica'nın Joao Palhinha'yı transfer etmesinin ardından Rios'un takımdaki yerini kaybedebileceği ve ayrılık ihtimalinin arttığı belirtildi.