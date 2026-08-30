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Beşiktaş'tan Richard Rios için kiralama hamlesi

Beşiktaş, Benfica'da forma giyen Richard Rios'u zorunlu satın alma opsiyonuyla kiralamak için harekete geçti. Portekiz ekibi, Kolombiyalı orta saha için 3 milyon euro kiralama bedeli talep ediyor.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Ağustos 2026 10:17
Fotoğraf: Imago
Beşiktaş'tan Richard Rios için kiralama hamlesi
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Beşiktaş transferde hız kesmiyor. Son olarak Ernest Poku ve Fabio Miretti ile kadrosunu güçlendiren siyah-beyazlılar, Benfica'nın Kolombiyalı orta sahası Richard Rios'u da renklerine bağlamak istiyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Gianluca Di Marzio'nun haberine göre Beşiktaş, Richard Rios ile yakından ilgileniyor.

Portekiz medyasından A Bola da Beşiktaş'ın ilgisini doğrularken Benfica'nın zorunlu olması halinde kiralama seçeneğine sıcak baktığını iddia etti.

3 MİLYON EURO KİRALAMA BEDELİ

Benfica, Richard Rios'u zorunlu satın alma opsiyonlu kiralamak isteyen kulüplerden 3 milyon euro kiralama bedeli talep ediyor.

Benfica'nın Joao Palhinha'yı transfer etmesinin ardından Rios'un takımdaki yerini kaybedebileceği ve ayrılık ihtimalinin arttığı belirtildi.







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