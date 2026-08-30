Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe'yi 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada takımının ikinci golünü atan Gabriel Sara, maçın ardından açıklamalarda bulundu.
"ZORLU BİR RAKİP VARDI" Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Zorlu bir karşılaşma oynadıklarını belirten Brezilyalı futbolcu, "Zorlu bir maçtı, zorlu bir rakip vardı. Değişik bir oyun tarzları var. Daha çok uzun top oynuyorlar. İkinci yarı daha yoğun oynamayı başardık ve kazandık." ifadelerini kullandı.
"OSIMHEN NEREYE GİDECEĞİMİ BİLİYOR"
Bu sezon sarı-kırmızılı formayla ilk golünü kaydeden Sara, Victor Osimhen'in asistine de değinerek, "Osimhen'e daha çok şut atmasını söyledim. Akıllı bir oyuncu. Nereye gideceğimi biliyor. Çok güzel bir pas verdi. Ne mutlu bana ki gol attım." dedi.
"LEAO'YU ANLATMAMA GEREK YOK"
Galatasaray'ın yeni transferi Rafael Leao hakkında da konuşan Sara, "Leao'yu anlatmama gerek yok. Ne kadar kaliteli olduğunu herkes biliyor. Galatasaray'ın özel oyuncuları alma başarısı var. Onun gelişiyle birlikte özel sonuçlar almaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.
SARA, BU SEZON GOLLE TANIŞTI
Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, sarı-kırmızılı formayla bu sezon ilk golünü attı.
Mücadelenin 55. dakikasında Victor Osimhen'in asistinde takımını 2-1 öne geçiren Sara, bu sezon ilk kez fileleri havalandırmış oldu. Sarı-kırmızılı kulüpteki 90. resmi maçına çıkan Sara, 9. kez fileleri havalandırdı.
"ZORLU BİR RAKİP VARDI" Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Zorlu bir karşılaşma oynadıklarını belirten Brezilyalı futbolcu, "Zorlu bir maçtı, zorlu bir rakip vardı. Değişik bir oyun tarzları var. Daha çok uzun top oynuyorlar. İkinci yarı daha yoğun oynamayı başardık ve kazandık." ifadelerini kullandı.
"OSIMHEN NEREYE GİDECEĞİMİ BİLİYOR"
Bu sezon sarı-kırmızılı formayla ilk golünü kaydeden Sara, Victor Osimhen'in asistine de değinerek, "Osimhen'e daha çok şut atmasını söyledim. Akıllı bir oyuncu. Nereye gideceğimi biliyor. Çok güzel bir pas verdi. Ne mutlu bana ki gol attım." dedi.
"LEAO'YU ANLATMAMA GEREK YOK"
Galatasaray'ın yeni transferi Rafael Leao hakkında da konuşan Sara, "Leao'yu anlatmama gerek yok. Ne kadar kaliteli olduğunu herkes biliyor. Galatasaray'ın özel oyuncuları alma başarısı var. Onun gelişiyle birlikte özel sonuçlar almaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.
SARA, BU SEZON GOLLE TANIŞTI
Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, sarı-kırmızılı formayla bu sezon ilk golünü attı.
Mücadelenin 55. dakikasında Victor Osimhen'in asistinde takımını 2-1 öne geçiren Sara, bu sezon ilk kez fileleri havalandırmış oldu. Sarı-kırmızılı kulüpteki 90. resmi maçına çıkan Sara, 9. kez fileleri havalandırdı.