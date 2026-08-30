29 Ağustos
Galatasaray-Göztepe
3-2
29 Ağustos
Konyaspor-Kocaelispor
1-2
29 Ağustos
Gaziantep FK-Rizespor
1-2
29 Ağustos
Kayserispor-Bursaspor
1-2
29 Ağustos
İstanbulspor-Karagümrük
1-1
29 Ağustos
Batman Petrolspor-Sivasspor
2-1
29 Ağustos
Mardin 1969 Spor-Vanspor FK
1-1
29 Ağustos
Elversberg-Leverkusen
3-2
29 Ağustos
FC Köln-Hoffenheim
3-2
29 Ağustos
Mainz 05-Paderborn
0-0
29 Ağustos
RB Leipzig-Mönchengladbach
3-0
29 Ağustos
Union Berlin-E. Frankfurt
3-3
29 Ağustos
B. Dortmund-Hamburger SV
2-0
29 Ağustos
Liverpool-N. Forest
2-2
29 Ağustos
Bournemouth-Everton
1-1
29 Ağustos
Coventry City-Hull City
0-1
29 Ağustos
Tottenham-Newcastle
0-2
29 Ağustos
Levante-Real Betis
5-2
29 Ağustos
Real Sociedad-Espanyol
2-1
29 Ağustos
Sevilla-Atletico Madrid
1-3
29 Ağustos
Fiorentina-Frosinone
0-3
29 Ağustos
Monza-Udinese
2-3
29 Ağustos
Sassuolo-Torino
2-1
29 Ağustos
Juventus-Parma
2-0
29 Ağustos
Strasbourg-Lens
2-1
29 Ağustos
Auxerre-Angers
1-3
29 Ağustos
Brest-Toulouse
2-2
29 Ağustos
Lorient-Troyes
1-2
29 Ağustos
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1-1

Gabriel Sara: "Osimhen nereye gideceğimi biliyor!"

Gabriel Sara, Göztepe galibiyetinin ardından Osimhen'in asistine övgüde bulunurken Rafael Leao'nun gelişiyle özel sonuçlar alacaklarını söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 30 Ağustos 2026 00:30 | Son Güncelleme Tarihi: 30 Ağustos 2026 00:31
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Gabriel Sara: 'Osimhen nereye gideceğimi biliyor!'
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Galatasaray'ın Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında Göztepe'yi 3-2 mağlup ettiği karşılaşmada takımının ikinci golünü atan Gabriel Sara, maçın ardından açıklamalarda bulundu.

"ZORLU BİR RAKİP VARDI" Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Zorlu bir karşılaşma oynadıklarını belirten Brezilyalı futbolcu, "Zorlu bir maçtı, zorlu bir rakip vardı. Değişik bir oyun tarzları var. Daha çok uzun top oynuyorlar. İkinci yarı daha yoğun oynamayı başardık ve kazandık." ifadelerini kullandı.

"OSIMHEN NEREYE GİDECEĞİMİ BİLİYOR"

Bu sezon sarı-kırmızılı formayla ilk golünü kaydeden Sara, Victor Osimhen'in asistine de değinerek, "Osimhen'e daha çok şut atmasını söyledim. Akıllı bir oyuncu. Nereye gideceğimi biliyor. Çok güzel bir pas verdi. Ne mutlu bana ki gol attım." dedi.

"LEAO'YU ANLATMAMA GEREK YOK"

Galatasaray'ın yeni transferi Rafael Leao hakkında da konuşan Sara, "Leao'yu anlatmama gerek yok. Ne kadar kaliteli olduğunu herkes biliyor. Galatasaray'ın özel oyuncuları alma başarısı var. Onun gelişiyle birlikte özel sonuçlar almaya devam edeceğiz." şeklinde konuştu.

SARA, BU SEZON GOLLE TANIŞTI

Brezilyalı orta saha oyuncusu Gabriel Sara, sarı-kırmızılı formayla bu sezon ilk golünü attı.



Galatasaray


Mücadelenin 55. dakikasında Victor Osimhen'in asistinde takımını 2-1 öne geçiren Sara, bu sezon ilk kez fileleri havalandırmış oldu. Sarı-kırmızılı kulüpteki 90. resmi maçına çıkan Sara, 9. kez fileleri havalandırdı.

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