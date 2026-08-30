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29 Ağustos
Bournemouth-Everton
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29 Ağustos
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Tottenham-Newcastle
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29 Ağustos
Levante-Real Betis
5-2
29 Ağustos
Real Sociedad-Espanyol
2-1
29 Ağustos
Sevilla-Atletico Madrid
1-3
29 Ağustos
Fiorentina-Frosinone
0-3
29 Ağustos
Monza-Udinese
2-3
29 Ağustos
Sassuolo-Torino
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29 Ağustos
Juventus-Parma
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29 Ağustos
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29 Ağustos
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Radoi: "Maça ağır başladık"

Gaziantep FK Teknik Direktörü Mirel Radoi, Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup oldukları maçın ardından, karşılaşmaya istedikleri gibi başlayamadıklarını ve henüz bir şey başarmadıklarını söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 30 Ağustos 2026 01:28
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Radoi: 'Maça ağır başladık'
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Trendyol Süper Lig'in 3. haftasında konuk ettiği Çaykur Rizespor'a 2-1 mağlup olan Gaziantep FK'nin teknik direktörü Mirel Radoi, oyuna istedikleri gibi başlayamadıklarını ve mağlup olduklarını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Maçın ardından düzenlenen basın toplantısında konuşan Radoi, Rizespor'un maça kendilerinden daha konsantre başladığını ve skor üstünlüğünü ele geçirdiğini belirtti.

Radoi, ilk dakikalarda üstünlüğü kaybettiklerini aktararak, "Maça ağır başladığımızı düşünüyorum. Rize bizden daha fazla konsantre başladı. İlk gole çalışmıştık, analizlerde rakibimizin nasıl oynadıklarını takıma göstermiştik, ancak golü aynı şekilde yedik. İlk yarı Maxim'in kaçırdığı bir gol var. Topa sahip olma durumlarına bakıldığında istediğimiz gibi oyunu domine ettik. Maalesef bugün 1 puandan fazlasını hak etmiyorduk." diye konuştu.

Ligde 4 puanın yeterli olmadığını, gelecek haftalarda puan almak istediklerini vurgulayan Radoi, "Henüz bir şey başarmış değiliz. Bazı oyunculara baktığımızda 2. Lig'den gelenler var. Onların Süper Lig'e alışması için zamana ihtiyacı var. Şu an için Stefan ve Camara sakat, zaten daha önce de konuşmuştuk. Bazı zayıf durumlarımız ve yeterli oyuncularımızın olmadığı mevkilerimiz var." ifadelerini kullandı.



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