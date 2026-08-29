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Arda Turan'ın Shakhtar'ı sahasında kaybetti!

Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nde Polissya'ya 2-0 mağlup oldu. Konuk ekibin gollerini Nazarenko ve Andriievskyi kaydetti.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 29 Ağustos 2026 19:57
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: X.com
Arda Turan'ın Shakhtar'ı sahasında kaybetti!
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Arda Turan'ın çalıştırdığı Shakhtar Donetsk, Ukrayna Premier Ligi'nin 4. haftasında Polissya karşısında sahadan 2-0 mağlup ayrıldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Karşılaşmaya ev sahibi Shakhtar etkili başlasa da Polissya, 31. dakikada Oleksandr Nazarenko'nun golüyle 1-0 öne geçti. İlk yarı bu skorla tamamlandı.

POLISSYA FARKI İKİYE ÇIKARDI

İkinci yarıda beraberlik golü için fırsatlar arayan Shakhtar, aradığı golü bulamadı. Konuk ekipte Oleksandr Andriievskyi, 74. dakikada attığı golle farkı 2'ye çıkardı.

Kalan dakikalarda başka gol olmayınca Polissya, Arda Turan'ın ekibini deplasmanda 2-0 mağlup etti.

Shakhtar'da teknik direktör Arda Turan, bu sezon ilk defa takımının başında sahadan mağlubiyetle ayrıldı.

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