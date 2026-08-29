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Fenerbahçe'de Can Uzun transferi Talisca'ya bağlı

Fenerbahçe, Talisca'nın takımdan ayrılması halinde Eintracht Frankfurt forması giyen 20 yaşındaki Can Uzun için resmi teklif yapmaya hazırlanıyor. İşte detaylar...

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 29 Ağustos 2026 09:53
Haber: Sabah, Fotoğraf: AA
Fenerbahçe'de Can Uzun transferi Talisca'ya bağlı
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Fenerbahçe, orta saha rotasyonunu güçlendirmek için çalışmalarını sürdürürken gündemine sürpriz bir ismi aldı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Sarı-lacivertlilerin, Eintracht Frankfurt forması giyen Can Uzun'u bu bölgedeki öncelikli hedeflerden biri olarak değerlendirdiği öğrenildi.

YÜKSEK BONSERVİS BEKLENTİSİ

Haziran 2029'a kadar Eintracht Frankfurt ile sözleşmesi bulunan 20 yaşındaki futbolcu için Alman kulübünün yüksek bir bonservis beklentisi bulunuyor.

Frankfurt'un oyuncuyu bırakmaya sıcak bakmaması nedeniyle transferin kolay olmayacağı belirtiliyor.

20 yaşındaki Can Uzun, bu sezon Almanya Kupası'nda 1 maça çıktı ve 2 gol ile 3 asist üretti.

TALISCA'NIN GELECEĞİNE BAĞLI





Fenerbahçe'nin, Can Uzun konusunda izleyeceği yol ise Anderson Talisca'nın geleceğine bağlı olacak.

Talisca'nın Fenerbahçe'den ayrılması halinde sarı-lacivertli yönetimin, Can Uzun için resmi teklif yapması planlanıyor.

TALISCA GİTMEK İSTEMİYOR

Anderson Talisca'nın transferi için Al Jazira ile anlaşmaya vardı. Ancak Brezilyalı futbolcu ayrılmak istemiyor ve yoluna sarı-lacivertli kulüpte devam etmeyi düşünüyor.

Talisca'yı göndermeyi planlayan Fenerbahçe ise bugün 32 yaşındaki oyuncuyla bir görüşme yapacak.

Tecrübeli oyuncu ayrıca sosyal medya hesabından flaş bir paylaşım yaptı ve şu ifadeleri kullandı: "İnsanlar, kullanılıp sonra bir kenara atılacak tek kullanımlık nesneler değildir."



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