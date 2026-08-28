1. Lig ekiplerinden Bodrum FK, kadrosuna önemli bir takviye yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Bodrum FK, Türkiye'de daha önce Beşiktaş ve Hatayspor'da oynayan Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'ı kadrosuna kattığını açıkladı.
Kulüpten yapılan açıklamada, Aboubakar ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardığı belirtildi.
Bodrum'un açıklamasında, "Türkiye'de daha önce Beşiktaş formasıyla iki Süper Lig, iki Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluğu kazandı. Tecrübesi, güçlü karakteri ve golcü kimliğiyle yeşil-beyazlı formamızın başarısı için mücadele edecek Vincent Aboubakar'a ailemize hoş geldin diyor, Bodrum FK forması altında başarılar diliyoruz." denildi.
Aboubakar, son olarak Netfçi Bakü'de forma giymişti.
Kulüpten yapılan açıklamada, Aboubakar ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardığı belirtildi.
Bodrum'un açıklamasında, "Türkiye'de daha önce Beşiktaş formasıyla iki Süper Lig, iki Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluğu kazandı. Tecrübesi, güçlü karakteri ve golcü kimliğiyle yeşil-beyazlı formamızın başarısı için mücadele edecek Vincent Aboubakar'a ailemize hoş geldin diyor, Bodrum FK forması altında başarılar diliyoruz." denildi.
Aboubakar, son olarak Netfçi Bakü'de forma giymişti.
Bodrum FK, Vincent Aboubakar'ı kadrosuna kattığını duyurdu. pic.twitter.com/J1Zju9JlR5
— Sporx (@sporx) August 28, 2026