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Bodrum FK, Aboubakar'ı açıkladı

Bodrum FK, Türkiye'de daha önce Beşiktaş ve Hatayspor formaları giyen Vincent Aboubakar'ı kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 28 Ağustos 2026 21:49 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2026 22:09
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Bodrum FK, Aboubakar'ı açıkladı
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1. Lig ekiplerinden Bodrum FK, kadrosuna önemli bir takviye yaptı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Bodrum FK, Türkiye'de daha önce Beşiktaş ve Hatayspor'da oynayan Kamerunlu golcü Vincent Aboubakar'ı kadrosuna kattığını açıkladı.

Kulüpten yapılan açıklamada, Aboubakar ile 1+1 yıllık anlaşmaya vardığı belirtildi.

Bodrum'un açıklamasında, "Türkiye'de daha önce Beşiktaş formasıyla iki Süper Lig, iki Türkiye Kupası ve bir Süper Kupa şampiyonluğu kazandı. Tecrübesi, güçlü karakteri ve golcü kimliğiyle yeşil-beyazlı formamızın başarısı için mücadele edecek Vincent Aboubakar'a ailemize hoş geldin diyor, Bodrum FK forması altında başarılar diliyoruz." denildi.

Aboubakar, son olarak Netfçi Bakü'de forma giymişti.





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