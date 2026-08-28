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Muhammed Salah: "Trabzonspor benim kulübüm"

Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Ferencvaros'a 4-0 mağlup olmasının ardından Muhammed Salah hakkında çıkan iddialara sosyal medyadan yanıt geldi.

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calendar 28 Ağustos 2026 16:35 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2026 16:42
Muhammed Salah: 'Trabzonspor benim kulübüm'
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 Trabzonspor'un UEFA Avrupa Ligi play-off turu rövanşında Ferencvaros'a 4-0 mağlup olmasının ardından Muhammed Salah, hakkında çıkan iddialara sosyal medya hesabından yanıt verdi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Salah, kariyerinde yaşadığı zorlukları motivasyona çevirdiğini belirtirken Trabzonspor'a olan bağlılığını da vurguladı.

"TRABZONSPOR BENİM KULÜBÜM"

Muhammed Salah paylaşımında, "Kariyerimde hiçbir şey kolay olmadı. Kötü geceler ve hayal kırıklıkları futbolun bir parçası. Ben de bunları motivasyona ve kupalara dönüştürmeyi öğrendim." ifadelerini kullandı.

Trabzonspor'daki geleceğine ilişkin de mesaj veren Salah, "Trabzonspor benim kulübüm ve ben bu projenin bedenimle, ruhumla bir parçasıyım. Dün gece yaşananlar bunu değiştirmeyecek." dedi.

"BURAYA KAZANMAYA GELDİM"

Beklentilerin farkında olduğunu belirten Salah, açıklamasını şu sözlerle sürdürdü:



Trabzonspor


"Beklentilerin yüksek olduğunu biliyorum ve bu beklentileri karşılayabileceğimize, karşılayacağımıza yürekten inanıyorum. 'Buraya kazanmaya geldim' benim için sadece bir slogan değil."

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