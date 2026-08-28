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Samsunspor'dan Fenerbahçe maçý öncesi iddialý sözler!

Samsunspor Basýn Sözcüsü Suat Çakýr, Fenerbahçe'yi maðlup ederek taraftarlarýný mutlu etmek istediklerini söyledi. Çakýr, sarý-lacivertlilerin Þampiyonlar Ligi yorgunluðundan faydalanmayý hedeflediklerini belirtti.

SPORX AI BAKIÞI
Açýk
calendar 28 Aðustos 2026 16:18
Haber: AA, Fotoðraf: X.com
Samsunspor'dan Fenerbahçe maçý öncesi iddialý sözler!
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Samsunspor Kulübü Basýn Sözcüsü Suat Çakýr, Trendyol Süper Lig'in 3. haftasýnda 30 Aðustos Pazar günü sahalarýnda Fenerbahçe ile yapacaklarý maçtan galibiyetle ayrýlmayý hedeflediklerini söyledi. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! Ýþaretle ÝÞARETLE Týkla Suat Çakýr, Nuri Asan Tesisleri'nde düzenlediði basýn toplantýsýnda açýklamalarda bulundu.

UEFA Þampiyonlar Ligi'nde lig aþamasýna yükselen Fenerbahçe'yi tebrik eden Çakýr, "Süper Lig'e çýktýðýmýz 3 yýldýr sahamýzda Fenerbahçe ile 3 kez oynadýk ve yenemedik. Yenemediðimiz tek takým olarak kaldý. Fenerbahçe, Þampiyonlar Ligi elemelerinden yorgun döndü. Ýnþallah bundan faylanarak Fenerbahçe karþýsýnda galibiyet alýp taraftarlarýmýzý mutlu etmek istiyoruz." dedi.

Takýmdaki sakat futbolcular hakkýnda bilgi veren Çakýr, "Sakatlarýmýzýn Igor Drapinski, Yunus Emre Çift, Tanguy Coulibaly ve Afonso Sousa takýmla bu hafta çalýþmalara baþladý. Hocamýz fizik olarak oyuncularý hazýr görürse kadroya alacaktýr. Gerektiðinde de oynatacaktýr. Þu an saðlýkla ilgili bir sorunlarý yok. Assoumou ile Marius Mouandilmadj'inin sakatlýklarý biraz daha sürecek. Tahminen 2-3 hafta kadar. Elayis Tavsan þu an atletik performans uzmanýyla çalýþýyor. O da büyük ihtimalle haftaya takýma katýlýr." ifadelerini kullandý.

Suat Çakýr, yeni transfer Oskar Ohlenschlaeger'in fiziksel olarak hazýr olmadýðýný anlatarak, "Bu oyuncumuz da þu an tam hazýr deðil. Bu hafta kadroyu alýnmayacak ama önümüzdeki haftan itibaren kadroda olacaktýr diye düþünüyoruz. Ayrýca yabancý kontejyanýnda yer açmak için Antoine Makoumbou'yu Sampdoria'ya satýn alma opsiyonu ile kiraladýk." diye konuþtu.

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