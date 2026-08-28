Juventus, orta saha transferi için Franck Kessie konusunda girişimlerini sürdürüyor. Siyah-beyazlıların, Teun Koopmeiners'in takımdan ayrılıp ayrılmamasından bağımsız olarak Fildişi Sahilli oyuncunun transferini tamamlamak istediği belirtildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Tuttosport'un haberine göre Juventus, Kessie'nin temsilcileriyle görüşmelerini sürdürürken, taraflar arasında 3 yıllık sözleşme ve sezon başına net 4,5 milyon euro üzerinden sözlü anlaşma sağlandığı ifade edildi.
ROMA DA DEVREDE
Juventus'un Kessie transferinde elini çabuk tutmak istediği belirtilirken, Roma'nın da oyuncu için girişimlerini artırdığı kaydedildi.
Roma'nın, haftanın başında Kessie'nin menajeriyle görüşme gerçekleştirdiği ve dün akşam da oyuncunun temsilcileriyle yeni bir temas kurduğu aktarıldı.
KOOPMEINERS'İN AYRILIĞI KRİTİK
Juventus'ta Kessie transferinin önündeki en önemli konulardan biri ise Teun Koopmeiners'in geleceği.
İtalyan ekibinin, Koopmeiners'in ayrılması halinde Kessie transferini gerçekleştirmesinin daha kolay olacağı değerlendirilirken, Hollandalı futbolcunun Juventus'tan ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi.
Koopmeiners için şu ana kadar Galatasaray ile yapılan görüşmelerden somut bir sonuç çıkmadığı ifade edildi. Premier Lig'den de ilginin bulunduğu ancak şu aşamada masada somut bir teklif olmadığı kaydedildi.
JUVENTUS SON HAMLEYİ YAPMAK İSTİYOR
Juventus'un, Miretti'yi 12 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Beşiktaş'a göndermesinin Kessie transferi için tek başına yeterli olmadığı düşünülüyor.
Siyah-beyazlıların, transfer döneminin sona ermesine kısa süre kala Kessie için son hamlesini yaparak anlaşmayı resmiyete dökmek istediği belirtildi.
ROMA DA DEVREDE
Juventus'un Kessie transferinde elini çabuk tutmak istediği belirtilirken, Roma'nın da oyuncu için girişimlerini artırdığı kaydedildi.
Roma'nın, haftanın başında Kessie'nin menajeriyle görüşme gerçekleştirdiği ve dün akşam da oyuncunun temsilcileriyle yeni bir temas kurduğu aktarıldı.
KOOPMEINERS'İN AYRILIĞI KRİTİK
Juventus'ta Kessie transferinin önündeki en önemli konulardan biri ise Teun Koopmeiners'in geleceği.
İtalyan ekibinin, Koopmeiners'in ayrılması halinde Kessie transferini gerçekleştirmesinin daha kolay olacağı değerlendirilirken, Hollandalı futbolcunun Juventus'tan ayrılmaya sıcak baktığı belirtildi.
Koopmeiners için şu ana kadar Galatasaray ile yapılan görüşmelerden somut bir sonuç çıkmadığı ifade edildi. Premier Lig'den de ilginin bulunduğu ancak şu aşamada masada somut bir teklif olmadığı kaydedildi.
JUVENTUS SON HAMLEYİ YAPMAK İSTİYOR
Juventus'un, Miretti'yi 12 milyon euro satın alma opsiyonuyla kiralık olarak Beşiktaş'a göndermesinin Kessie transferi için tek başına yeterli olmadığı düşünülüyor.
Siyah-beyazlıların, transfer döneminin sona ermesine kısa süre kala Kessie için son hamlesini yaparak anlaşmayı resmiyete dökmek istediği belirtildi.