Milli motosikletçi Toprak Razgatlıoğlu, MotoGP'de sezonun 13. yarışı olan Aragon Grand Prix'inde mücadele edecek. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İspanya'nın Aragon özerk bölgesinde bulunan 5,08 kilometrelik Aragon Pisti'nde gerçekleştirilecek etapta sıralama turları yarın TSİ 11.50'de başlayacak. Sprint yarışı ise TSİ 16.00'da yapılacak.
ANA YARIŞ PAZAR GÜNÜ
Aragon Grand Prix'inin ana yarışı, 30 Ağustos Pazar günü TSİ 15.00'te başlayacak.
Mücadele 23 tur üzerinden gerçekleştirilecek.
TOPRAK 21. SIRADA
MotoGP tarihinin ilk Türk sporcusu ünvanını taşıyan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, sezonun ilk 12 etabında 14 puan topladı.
Milli motosikletçi, bu sonuçlarla genel klasmanda 21. sırada yer alıyor.
MOTOGP'DE İLK 5
MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırasında Jorge Martin 240 puanla lider durumda bulunuyor.
Martin'i 209 puanla Marco Bezzecchi, 203 puanla Ai Ogura, 200 puanla Marc Marquez ve 199 puanla Fabio Di Giannantonio takip ediyor.
ANA YARIŞ PAZAR GÜNÜ
Aragon Grand Prix'inin ana yarışı, 30 Ağustos Pazar günü TSİ 15.00'te başlayacak.
Mücadele 23 tur üzerinden gerçekleştirilecek.
TOPRAK 21. SIRADA
MotoGP tarihinin ilk Türk sporcusu ünvanını taşıyan Red Bull sporcusu Toprak Razgatlıoğlu, sezonun ilk 12 etabında 14 puan topladı.
Milli motosikletçi, bu sonuçlarla genel klasmanda 21. sırada yer alıyor.
MOTOGP'DE İLK 5
MotoGP Dünya Şampiyonası'nda pilotlar klasmanının ilk 5 sırasında Jorge Martin 240 puanla lider durumda bulunuyor.
Martin'i 209 puanla Marco Bezzecchi, 203 puanla Ai Ogura, 200 puanla Marc Marquez ve 199 puanla Fabio Di Giannantonio takip ediyor.