Galatasaray ile Göztepe, Süper Lig'de yarın 65. kez birbirlerine rakip olacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İki takım arasında bugüne kadar oynanan 64 lig karşılaşmasında Galatasaray 39, Göztepe 12 galibiyet elde etti. Taraflar arasındaki 13 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.
Gol sayılarında da Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, Göztepe filelerini 105 kez havalandırırken İzmir temsilcisi 47 gol kaydetti.
İSTANBUL'DA GALATASARAY ÜSTÜN
İki ekip, ligde İstanbul'da 33. kez karşı karşıya gelecek.
Geride kalan İstanbul'daki maçlarda Galatasaray 21, Göztepe ise 3 kez galip geldi. 8 karşılaşmada eşitlik bozulmadı.
Bu mücadelelerde Galatasaray 55, Göztepe 19 gol kaydetti.
İÇ SAHADA SON 11 MAÇI KAZANDI
Galatasaray, Süper Lig'de Göztepe'yi konuk ettiği son 11 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.
Sarı-kırmızılılar bu süreçte rakibini beş kez 3-1, ikişer kez 1-0 ve 2-1, birer kez de 2-0 ve 4-1'lik skorlarla mağlup etti.
GÖZTEPE'YE KARŞI EVİNDE 17 MAÇTIR YENİLMİYOR
Galatasaray, Göztepe'yi konuk ettiği son 17 lig karşılaşmasında mağlubiyet yaşamadı.
İzmir temsilcisine sahasında son olarak 1972-1973 sezonunda 1-0 yenilen Galatasaray, daha sonraki 17 iç saha lig maçında 15 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.
Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmalarda 38 gol atarken kalesinde 11 gol gördü.
SON 9 MAÇTA 9 GALİBİYET
Galatasaray, Göztepe ile oynadığı son 9 Süper Lig karşılaşmasının tamamını kazandı.
2019-2020 sezonunun 33. haftasında alınan 3-1'lik galibiyetle başlayan süreçte sarı-kırmızılı ekip, Göztepe'yi ligde üst üste 9 kez mağlup etti.
Galatasaray bu maçlarda 24 gol kaydederken kalesinde 9 gol gördü.
EN FARKLI GALİBİYETLER GALATASARAY'DAN
İki takım arasında oynanan 64 lig maçındaki en farklı galibiyetleri Galatasaray elde etti.
Sarı-kırmızılılar, 1978-1979 sezonunda İstanbul'da Göztepe'yi 6-1, 1959'daki ilk sezonda ise İzmir'de 5-0 mağlup etti.
Göztepe ise Galatasaray karşısındaki galibiyetlerinde en fazla 2 farklı üstünlük sağladı.
Gol sayılarında da Galatasaray'ın üstünlüğü bulunuyor. Sarı-kırmızılı ekip, Göztepe filelerini 105 kez havalandırırken İzmir temsilcisi 47 gol kaydetti.
İSTANBUL'DA GALATASARAY ÜSTÜN
İki ekip, ligde İstanbul'da 33. kez karşı karşıya gelecek.
Geride kalan İstanbul'daki maçlarda Galatasaray 21, Göztepe ise 3 kez galip geldi. 8 karşılaşmada eşitlik bozulmadı.
Bu mücadelelerde Galatasaray 55, Göztepe 19 gol kaydetti.
İÇ SAHADA SON 11 MAÇI KAZANDI
Galatasaray, Süper Lig'de Göztepe'yi konuk ettiği son 11 karşılaşmadan da galibiyetle ayrıldı.
Sarı-kırmızılılar bu süreçte rakibini beş kez 3-1, ikişer kez 1-0 ve 2-1, birer kez de 2-0 ve 4-1'lik skorlarla mağlup etti.
GÖZTEPE'YE KARŞI EVİNDE 17 MAÇTIR YENİLMİYOR
Galatasaray, Göztepe'yi konuk ettiği son 17 lig karşılaşmasında mağlubiyet yaşamadı.
İzmir temsilcisine sahasında son olarak 1972-1973 sezonunda 1-0 yenilen Galatasaray, daha sonraki 17 iç saha lig maçında 15 galibiyet ve 2 beraberlik elde etti.
Sarı-kırmızılılar bu karşılaşmalarda 38 gol atarken kalesinde 11 gol gördü.
SON 9 MAÇTA 9 GALİBİYET
Galatasaray, Göztepe ile oynadığı son 9 Süper Lig karşılaşmasının tamamını kazandı.
2019-2020 sezonunun 33. haftasında alınan 3-1'lik galibiyetle başlayan süreçte sarı-kırmızılı ekip, Göztepe'yi ligde üst üste 9 kez mağlup etti.
Galatasaray bu maçlarda 24 gol kaydederken kalesinde 9 gol gördü.
EN FARKLI GALİBİYETLER GALATASARAY'DAN
İki takım arasında oynanan 64 lig maçındaki en farklı galibiyetleri Galatasaray elde etti.
Sarı-kırmızılılar, 1978-1979 sezonunda İstanbul'da Göztepe'yi 6-1, 1959'daki ilk sezonda ise İzmir'de 5-0 mağlup etti.
Göztepe ise Galatasaray karşısındaki galibiyetlerinde en fazla 2 farklı üstünlük sağladı.