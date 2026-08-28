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Konyaspor Dompe'yi renklerine bağladı!

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Tümosan Konyaspor, Fransız kanat oyuncusu Jean-Luc Mamadou Diarra Dompe'yi kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 28 Ağustos 2026 14:44
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Konyaspor Dompe'yi renklerine bağladı!
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Fransız futbolcu Jean-Luc Mamadou Diarra Dompe'yi transfer etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 31 yaşındaki kanat oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı. Konyaspor Müzesi'nde gerçekleştirilen imza törenine, Konyaspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Ali Camgöz de katıldı.

91 NUMARALI FORMAYI GİYECEK

Son olarak Hamburg forması giyen Jean-Luc Mamadou Diarra Dompe, Konyaspor'da 91 numaralı formayla mücadele edecek.



Konyaspor


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