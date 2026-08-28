Trendyol Süper Lig ekiplerinden TÜMOSAN Konyaspor, Fransız futbolcu Jean-Luc Mamadou Diarra Dompe'yi transfer etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Kulübün internet sitesinden yapılan açıklamaya göre 31 yaşındaki kanat oyuncusuyla 2 yıllık sözleşme imzalandı. Konyaspor Müzesi'nde gerçekleştirilen imza törenine, Konyaspor Kulübü Futbol Şube Sorumlusu Ali Camgöz de katıldı.
91 NUMARALI FORMAYI GİYECEK
Son olarak Hamburg forması giyen Jean-Luc Mamadou Diarra Dompe, Konyaspor'da 91 numaralı formayla mücadele edecek.
91 NUMARALI FORMAYI GİYECEK
Son olarak Hamburg forması giyen Jean-Luc Mamadou Diarra Dompe, Konyaspor'da 91 numaralı formayla mücadele edecek.