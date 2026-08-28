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Kocaelispor'dan forvet takviyesi: Florian Aye

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Servette FC forması giyen Florian Aye'yi kadrosuna kattı. Yeşil-siyahlı ekip, 29 yaşındaki Fransız santrforla 2 yıllık sözleşme imzaladı.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 28 Ağustos 2026 14:39
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Kocaelispor'dan forvet takviyesi: Florian Aye
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Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Fransız santrfor Florian Aye'yi transfer etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Yeşil-siyahlı kulüp, Servette FC ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varıldığını ve 29 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.

Kocaelispor'dan yapılan açıklamada, "Futbolcu Florian Aye'nin kulübümüze nihai transferi konusunda İsviçre Futbol Federasyonuna tescilli Servette FC ile mutabakata varılmış olup futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncumuza armamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.

GEÇEN SEZON 12 GOL ATTI

Florian Aye, geçen sezon Servette formasıyla çıktığı 28 karşılaşmada 12 gol kaydetti.



Kocaelispor


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