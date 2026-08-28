Kocaelispor'dan forvet takviyesi: Florian Aye

Trendyol Süper Lig ekiplerinden Kocaelispor, Fransız santrfor Florian Aye'yi transfer etti. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Yeşil-siyahlı kulüp, Servette FC ile oyuncunun transferi konusunda anlaşmaya varıldığını ve 29 yaşındaki futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalandığını açıkladı.
Kocaelispor'dan yapılan açıklamada, "Futbolcu Florian Aye'nin kulübümüze nihai transferi konusunda İsviçre Futbol Federasyonuna tescilli Servette FC ile mutabakata varılmış olup futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncumuza armamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
GEÇEN SEZON 12 GOL ATTI
Florian Aye, geçen sezon Servette formasıyla çıktığı 28 karşılaşmada 12 gol kaydetti.
Kocaelispor'dan yapılan açıklamada, "Futbolcu Florian Aye'nin kulübümüze nihai transferi konusunda İsviçre Futbol Federasyonuna tescilli Servette FC ile mutabakata varılmış olup futbolcuyla 2 yıllık sözleşme imzalanmıştır. Oyuncumuza armamız altında başarılar diliyoruz." ifadelerine yer verildi.
GEÇEN SEZON 12 GOL ATTI
Florian Aye, geçen sezon Servette formasıyla çıktığı 28 karşılaşmada 12 gol kaydetti.