Ülkemizi UEFA Avrupa Ligi'nde temsil eden Beşiktaş'ın rakipleri belli oldu. Avrupa futbolunun kulüp düzeyindeki iki numaralı organizasyonunda lig aşamasının kura çekimi, Monako'daki Grimaldi Forum'da gerçekleştirildi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE
Bayer Leverkusen: Marsilya (E), Lyon (D), Salzburg (E), GNK Dinamo (D), Celje (E), Lech Poznan (D), Beşiktaş (E), OFI Girit (D)
Juventus: Real Sociedad (E), AZ Alkmaar (D), Rennes (E), Ferencváros (D), Omonia (E), Celta (D), NEC Nijmegen (E), Hapoel Beer-Sheva (D)
Benfica: AZ Alkmaar (E), Milan (D), Celtic (E), Viktoria Plzen (D), Lech Poznan (E), Omonia (D), OFI Girit (E), NEC Nijmegen (D)
Milan: Benfica (E), Olympiakos (D), Ferencváros (E), Salzburg (D), Sunderland (E), Bournemouth (D), Ararat-Armenia (E), Levski Sofia (D)
Lyon: Bayer Leverkusen (E), Real Sociedad (D), Union SG (E), Anderlecht (D), Crystal Palace (E), Jagiellonia (D), Lilleström (E), Hoffenheim (D)
Marsilya: Olympiakos (E), Bayer Leverkusen (D), Anderlecht (E), Celtic (D), Celta (E), Sturm Graz (D), Levski Sofia (E), Beşiktaş (D)
2. TORBA
Ferencváros: Juventus (E), Milan (D), Viktoria Plzen (E), Celtic (D), Celje (E), Lech Poznan (D), Torreense (E), Hoffenheim (D)
Viktoria Plzen: Benfica (E), Real Sociedad (D), Union SG (E), Ferencváros (D), Jagiellonia (E), Bournemouth (D), Levski Sofia (E), Lilleström (D)
Union SG: Real Sociedad (E), Lyon (D), Celtic (E), Viktoria Plzen (D), Lech Poznan (E), Celta (D), Hapoel Beer-Sheva (E), Beşiktaş (D)
GNK Dinamo: Bayer Leverkusen (E), AZ Alkmaar (D), Anderlecht (E), Rennes (D), Sturm Graz (E), Sunderland (D), NEC Nijmegen (E), Hapoel Beer-Sheva (D)
Salzburg: Milan (E), Bayer Leverkusen (D), Sparta Prag (E), Anderlecht (D), Crystal Palace (E), Celje (D), Ararat-Armenia (E), Levski Sofia (D)
Celtic: Marsilya (E), Benfica (D), Ferencváros (E), Union SG (D), Celta (E), Omonia (D), Beşiktaş (E), Torreense (D)
Sparta Prag: AZ Alkmaar (E), Olympiakos (D), Rennes (E), Salzburg (D), Bournemouth (E), Crystal Palace (D), Lilleström (E), Ararat-Armenia (D)
Rennes: Olympiakos (E), Juventus (D), GNK Dinamo (E), Sparta Prag (D), Omonia (E), Sturm Graz (D), OFI Girit (E), NEC Nijmegen (D)
Anderlecht: Lyon (E), Marsilya (D), Salzburg (E), GNK Dinamo (D), Sunderland (E), Jagiellonia (D), Hoffenheim (E), OFI Girit (D)
3. TORBA
Sturm Graz: Marsilya (E), AZ Alkmaar (D), Rennes (E), GNK Dinamo (D), Celje (E), Bournemouth (D), OFI Girit (E), Hoffenheim (D)
Lech Poznan: Bayer Leverkusen (E), Benfica (D), Ferencváros (E), Union SG (D), Sunderland (E), Crystal Palace (D), Torreense (E), OFI Girit (D)
Crystal Palace: Real Sociedad (E), Lyon (D), Sparta Prag (E), Salzburg (D), Lech Poznan (E), Jagiellonia (D), Hoffenheim (E), Beşiktaş (D)
Bournemouth: Milan (E), Real Sociedad (D), Viktoria Plzen (E), Sparta Prag (D), Sturm Graz (E), Celta (D), Hapoel Beer-Sheva (E), Lilleström (D)
Sunderland: AZ Alkmaar (E), Milan (D), GNK Dinamo (E), Anderlecht (D), Jagiellonia (E), Lech Poznan (D), Levski Sofia (E), Torreense (D)
Celje: Olympiakos (E), Bayer Leverkusen (D), Salzburg (E), Ferencváros (D), Omonia (E), Sturm Graz (D), NEC Nijmegen (E), Ararat-Armenia (D)
Jagiellonia: Lyon (E), Olympiakos (D), Anderlecht (E), Viktoria Plzen (D), Crystal Palace (E), Sunderland (D), Ararat-Armenia (E), Levski Sofia (D)
Omonia: Benfica (E), Juventus (D), Celtic (E), Rennes (D), Celta (E), Celje (D), Beşiktaş (E), NEC Nijmegen (D)
Celta: Juventus (E), Marsilya (D), Union SG (E), Celtic (D), Bournemouth (E), Omonia (D), Lilleström (E), Hapoel Beer-Sheva (D)
4. TORBA
Hoffenheim: Lyon (E), Olympiakos (D), Ferencváros (E), Anderlecht (D), Sturm Graz (E), Crystal Palace (D), Beşiktaş (E), OFI Girit (D)
Beşiktaş: Marsilya (E), Bayer Leverkusen (D), Union SG (E), Celtic (D), Crystal Palace (E), Omonia (D), Hapoel Beer-Sheva (E), Hoffenheim (D)
Torreense: Olympiakos (E), Real Sociedad (D), Celtic (E), Ferencváros (D), Sunderland (E), Lech Poznan (D), Ararat-Armenia (E), Lilleström (D)
Hapoel Beer-Sheva: Juventus (E), AZ Alkmaar (D), GNK Dinamo (E), Union SG (D), Celta (E), Bournemouth (D), OFI Girit (E), Beşiktaş (D)
NEC Nijmegen: Benfica (E), Juventus (D), Rennes (E), GNK Dinamo (D), Omonia (E), Celje (D), Levski Sofia (E), Ararat-Armenia (D)
OFI Girit: Bayer Leverkusen (E), Benfica (D), Anderlecht (E), Rennes (D), Lech Poznan (E), Sturm Graz (D), Hoffenheim (E), Hapoel Beer-Sheva (D)
Lilleström: Real Sociedad (E), Lyon (D), Viktoria Plzen (E), Sparta Prag (D), Bournemouth (E), Celta (D), Torreense (E), Levski Sofia (D)
Levski Sofia: Milan (E), Marsilya (D), Salzburg (E), Viktoria Plzen (D), Jagiellonia (E), Sunderland (D), Lilleström (E), NEC Nijmegen (D)
Ararat-Armenia: AZ Alkmaar (E), Milan (D), Sparta Prag (E), Salzburg (D), Celje (E), Jagiellonia (D), NEC Nijmegen (E), Torreense (D)
Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Bayer Leverkusen (deplasman), Olimpik Marsilya, Union SG, Celtic (deplasman), Crystal Palace, Omonia (deplasman), Hapoel Beer-Sheva ve Hoffenheim (deplasman) ile eşleşti.
TURNUVA FORMATI
Avrupa Ligi'nde her takım, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8 farklı rakiple karşılaşacak.
Lig aşamasını ilk 8 sırada bitiren takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligde 9-24. sırayı alan ekipler, play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak.
İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise Avrupa kupalarına veda edecek.
Lig aşamasının tamamlanmasıyla play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek.
Avrupa Ligi'nde her takım, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8 farklı rakiple karşılaşacak.
Lig aşamasını ilk 8 sırada bitiren takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligde 9-24. sırayı alan ekipler, play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak.
İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise Avrupa kupalarına veda edecek.
Lig aşamasının tamamlanmasıyla play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek.
MAÇ PROGRAMI DAHA SONRA AÇIKLANACAK1. TORBA
Maçların kesin tarihleri ve başlama saatlerinden oluşan fikstürün en geç 30 Ağustos Pazar günü açıklanması bekleniyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının ilk hafta karşılaşmaları 16-17 Eylül 2026 tarihlerinde oynanacak. Sekiz haftalık lig aşaması, 28 Ocak 2027'de tamamlanacak. Organizasyonun finali ise 26 Mayıs 2027'de Almanya'nın Frankfurt kentinde yapılacak.
Maçların kesin tarihleri ve başlama saatlerinden oluşan fikstürün en geç 30 Ağustos Pazar günü açıklanması bekleniyor.
UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının ilk hafta karşılaşmaları 16-17 Eylül 2026 tarihlerinde oynanacak. Sekiz haftalık lig aşaması, 28 Ocak 2027'de tamamlanacak. Organizasyonun finali ise 26 Mayıs 2027'de Almanya'nın Frankfurt kentinde yapılacak.
Bayer Leverkusen: Marsilya (E), Lyon (D), Salzburg (E), GNK Dinamo (D), Celje (E), Lech Poznan (D), Beşiktaş (E), OFI Girit (D)
Juventus: Real Sociedad (E), AZ Alkmaar (D), Rennes (E), Ferencváros (D), Omonia (E), Celta (D), NEC Nijmegen (E), Hapoel Beer-Sheva (D)
Benfica: AZ Alkmaar (E), Milan (D), Celtic (E), Viktoria Plzen (D), Lech Poznan (E), Omonia (D), OFI Girit (E), NEC Nijmegen (D)
Milan: Benfica (E), Olympiakos (D), Ferencváros (E), Salzburg (D), Sunderland (E), Bournemouth (D), Ararat-Armenia (E), Levski Sofia (D)
Lyon: Bayer Leverkusen (E), Real Sociedad (D), Union SG (E), Anderlecht (D), Crystal Palace (E), Jagiellonia (D), Lilleström (E), Hoffenheim (D)
Marsilya: Olympiakos (E), Bayer Leverkusen (D), Anderlecht (E), Celtic (D), Celta (E), Sturm Graz (D), Levski Sofia (E), Beşiktaş (D)
2. TORBA
Ferencváros: Juventus (E), Milan (D), Viktoria Plzen (E), Celtic (D), Celje (E), Lech Poznan (D), Torreense (E), Hoffenheim (D)
Viktoria Plzen: Benfica (E), Real Sociedad (D), Union SG (E), Ferencváros (D), Jagiellonia (E), Bournemouth (D), Levski Sofia (E), Lilleström (D)
Union SG: Real Sociedad (E), Lyon (D), Celtic (E), Viktoria Plzen (D), Lech Poznan (E), Celta (D), Hapoel Beer-Sheva (E), Beşiktaş (D)
GNK Dinamo: Bayer Leverkusen (E), AZ Alkmaar (D), Anderlecht (E), Rennes (D), Sturm Graz (E), Sunderland (D), NEC Nijmegen (E), Hapoel Beer-Sheva (D)
Salzburg: Milan (E), Bayer Leverkusen (D), Sparta Prag (E), Anderlecht (D), Crystal Palace (E), Celje (D), Ararat-Armenia (E), Levski Sofia (D)
Celtic: Marsilya (E), Benfica (D), Ferencváros (E), Union SG (D), Celta (E), Omonia (D), Beşiktaş (E), Torreense (D)
Sparta Prag: AZ Alkmaar (E), Olympiakos (D), Rennes (E), Salzburg (D), Bournemouth (E), Crystal Palace (D), Lilleström (E), Ararat-Armenia (D)
Rennes: Olympiakos (E), Juventus (D), GNK Dinamo (E), Sparta Prag (D), Omonia (E), Sturm Graz (D), OFI Girit (E), NEC Nijmegen (D)
Anderlecht: Lyon (E), Marsilya (D), Salzburg (E), GNK Dinamo (D), Sunderland (E), Jagiellonia (D), Hoffenheim (E), OFI Girit (D)
3. TORBA
Sturm Graz: Marsilya (E), AZ Alkmaar (D), Rennes (E), GNK Dinamo (D), Celje (E), Bournemouth (D), OFI Girit (E), Hoffenheim (D)
Lech Poznan: Bayer Leverkusen (E), Benfica (D), Ferencváros (E), Union SG (D), Sunderland (E), Crystal Palace (D), Torreense (E), OFI Girit (D)
Crystal Palace: Real Sociedad (E), Lyon (D), Sparta Prag (E), Salzburg (D), Lech Poznan (E), Jagiellonia (D), Hoffenheim (E), Beşiktaş (D)
Bournemouth: Milan (E), Real Sociedad (D), Viktoria Plzen (E), Sparta Prag (D), Sturm Graz (E), Celta (D), Hapoel Beer-Sheva (E), Lilleström (D)
Sunderland: AZ Alkmaar (E), Milan (D), GNK Dinamo (E), Anderlecht (D), Jagiellonia (E), Lech Poznan (D), Levski Sofia (E), Torreense (D)
Celje: Olympiakos (E), Bayer Leverkusen (D), Salzburg (E), Ferencváros (D), Omonia (E), Sturm Graz (D), NEC Nijmegen (E), Ararat-Armenia (D)
Jagiellonia: Lyon (E), Olympiakos (D), Anderlecht (E), Viktoria Plzen (D), Crystal Palace (E), Sunderland (D), Ararat-Armenia (E), Levski Sofia (D)
Omonia: Benfica (E), Juventus (D), Celtic (E), Rennes (D), Celta (E), Celje (D), Beşiktaş (E), NEC Nijmegen (D)
Celta: Juventus (E), Marsilya (D), Union SG (E), Celtic (D), Bournemouth (E), Omonia (D), Lilleström (E), Hapoel Beer-Sheva (D)
4. TORBA
Hoffenheim: Lyon (E), Olympiakos (D), Ferencváros (E), Anderlecht (D), Sturm Graz (E), Crystal Palace (D), Beşiktaş (E), OFI Girit (D)
Beşiktaş: Marsilya (E), Bayer Leverkusen (D), Union SG (E), Celtic (D), Crystal Palace (E), Omonia (D), Hapoel Beer-Sheva (E), Hoffenheim (D)
Torreense: Olympiakos (E), Real Sociedad (D), Celtic (E), Ferencváros (D), Sunderland (E), Lech Poznan (D), Ararat-Armenia (E), Lilleström (D)
Hapoel Beer-Sheva: Juventus (E), AZ Alkmaar (D), GNK Dinamo (E), Union SG (D), Celta (E), Bournemouth (D), OFI Girit (E), Beşiktaş (D)
NEC Nijmegen: Benfica (E), Juventus (D), Rennes (E), GNK Dinamo (D), Omonia (E), Celje (D), Levski Sofia (E), Ararat-Armenia (D)
OFI Girit: Bayer Leverkusen (E), Benfica (D), Anderlecht (E), Rennes (D), Lech Poznan (E), Sturm Graz (D), Hoffenheim (E), Hapoel Beer-Sheva (D)
Lilleström: Real Sociedad (E), Lyon (D), Viktoria Plzen (E), Sparta Prag (D), Bournemouth (E), Celta (D), Torreense (E), Levski Sofia (D)
Levski Sofia: Milan (E), Marsilya (D), Salzburg (E), Viktoria Plzen (D), Jagiellonia (E), Sunderland (D), Lilleström (E), NEC Nijmegen (D)
Ararat-Armenia: AZ Alkmaar (E), Milan (D), Sparta Prag (E), Salzburg (D), Celje (E), Jagiellonia (D), NEC Nijmegen (E), Torreense (D)