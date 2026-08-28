Beşiktaş, Avrupa Ligi'nde Bayer Leverkusen (deplasman), Olimpik Marsilya, Union SG, Celtic (deplasman), Crystal Palace, Omonia (deplasman), Hapoel Beer-Sheva ve Hoffenheim (deplasman) ile eşleşti.

TURNUVA FORMATI



Avrupa Ligi'nde her takım, 4'ü içeride, 4'ü dışarıda olmak üzere 8 farklı rakiple karşılaşacak.



Lig aşamasını ilk 8 sırada bitiren takımlar, doğrudan son 16 turuna yükselecek. Ligde 9-24. sırayı alan ekipler, play-off turunda karşılaşarak son 16 turu bileti almaya çalışacak.



İlk 24'ün dışında kalan takımlar ise Avrupa kupalarına veda edecek.



Lig aşamasının tamamlanmasıyla play-off turundan itibaren çift maçlı eleme sistemine geçilecek.





MAÇ PROGRAMI DAHA SONRA AÇIKLANACAK



Maçların kesin tarihleri ve başlama saatlerinden oluşan fikstürün en geç 30 Ağustos Pazar günü açıklanması bekleniyor.



UEFA Avrupa Ligi'nde lig aşamasının ilk hafta karşılaşmaları 16-17 Eylül 2026 tarihlerinde oynanacak. Sekiz haftalık lig aşaması, 28 Ocak 2027'de tamamlanacak. Organizasyonun finali ise 26 Mayıs 2027'de Almanya'nın Frankfurt kentinde yapılacak.



