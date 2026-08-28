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Serdal Adalı'dan transfer mesajı!

Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, UEFA Avrupa Ligi kurasının ardından transfer çalışmalarıyla ilgili açıklamalarda bulundu. Adalı, teknik direktörün isteği doğrultusunda 1-2 bölgeye daha takviye yapılabileceğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 28 Ağustos 2026 15:04
Fotoğraf: X.com
Serdal Adalı'dan transfer mesajı!
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Beşiktaş Başkanı Serdal Adalı, siyah-beyazlıların UEFA Avrupa Ligi lig aşamasındaki rakiplerinin belli olmasının ardından değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla TRANSFER İÇİN AÇIKLAMA

Transfer çalışmalarıyla ilgili de konuşan Serdal Adalı, sezon başındaki planlamanın büyük ölçüde tamamlandığını belirtti.

Adalı, "Sezon başı planlaması doğrultusunda istediğim tüm transferleri yaptık. Hocanın isteği doğrultusunda 1-2 bölgeye daha transfer olabilir." dedi.

Beşiktaş'ın mevcut kadrosundan memnun olduğunu vurgulayan Adalı, "Çok iyi bir takım olduk. Hayal ettiğimiz Beşiktaş'ı izleyeceğiz inşallah. Son gelen iki çocuk da Allah'ın izniyle oynamaya başlayacak." ifadelerini kullandı.

Kuranın ne çok zor ne de çok kolay olduğunu belirten Adalı, "Yani ne çok zor, ne çok kolay. Elimizden geldiğince mücadelemizi vereceğiz. İçerideki maçları taraftar desteği ile kazanmaya çalışacağız. Hakkımızda hayırlısı." dedi.

"ÇOK İYİ BİR TAKIM OLDUK"





Beşiktaş'ın iyi bir takım haline geldiğini belirten Adalı, "Çok iyi bir takım olduk ve olmaya devam ediyor. Rakiplerle çok güzel mücadelemizi veririz. Almanya deplasman gibi olmayacak, çok ciddi bir taraftarımız var." ifadelerini kullandı.

Adalı, iç sahada taraftar desteğinin önemine de dikkat çekerek, "Kendi sahamızdaki maçları taraftarımız ile kazandığımız taktirde, büyük bir ihtimalle gruptan çıkarız." diye konuştu.

 

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