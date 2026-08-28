Beşiktaş Futbol Direktörü Önder Özen, siyah-beyazlıların UEFA Avrupa Ligi lig aşamasındaki rakiplerinin belli olmasının ardından kurayı değerlendirdi.
"ÇOK ZOR EKİPLER VAR" Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Özen, Avrupa Ligi'nin son yıllarda seviyesini yükselttiğini belirterek, "UEFA Avrupa Ligi, son 2 sezonda Şampiyonlar Ligi ile olan makası epey kapattı, Konferans Ligi ile olan makası epeyce açtı. Bunu çektiğimiz kuradan görebiliyoruz; çok zor ekipler var." dedi.
Türkiye ile diplomatik anlamda çok rahat olmayan ülkelere de seyahat etmek zorunda kalacaklarını belirten Özen, "Türkiye ile diplomatik anlamda çok rahat olmayan ülkelere de gidip gelmek gerekecek. Buralara direkt gidemiyorsunuz, biliyorsunuz. Dolayısıyla kolay görünmüyor." ifadelerini kullandı.
"UEFA'YA BAŞVURU YAPACAĞIZ"
Öte yandan Önder Özen yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada "İç sahada Hapoel Beer Sheva eşleşmesi var. Normalde UEFA Avrupa Ligi'ne katılan takımlar dört maçı içeride, dört maçı dışarıda oynarlar ama biz dört maçı içeride oynayamayacağız bu sebeple. Tabii ki kulüp başvuru yapacaktır ama İsrail takımlarıyla olan eşleşmelerde genellikle iç sahayı vermedi UEFA Türk takımlarına. Bu kez onu aşmaya çalışacağız. Aşabilirsek evde oynarız ama aşamazsak bu maç da evde oynanmayacak. Bu da zorlaştırıcı bir unsur. Yani dört maç yerine üç maç evde oynamış olmak bir dezavantaj.
Omonia da bizim için gerçekten zorlu bir deplasman olacak. Çünkü Türk takımları biliyorsunuz Güney Kıbrıs'a direkt gidemiyorlar, buna izin verilmiyor. Çıkabilecek her türlü zorluk çıkıyor. Atina üzerinden gitmek zorunda kalıyorsunuz. Bu deplasman da bizim için epeyce zor." ifadelerini kullandı.
"AMACIMIZ 10 PUAN VE ÜZERİ"
Avrupa Ligi'nde devam edebilmek için minimum 10 puan hedeflediklerini söyleyen Özen, "Minimum 10 puan almak gerekiyor, burada devam etmek gerekiyor. Antrenör ekibi ve oyuncularımız onun yollarına bakacaklar." diye konuştu.
"İKİ TANE ALMANYA DEPLASMANI VAR"
Kuranın zorluğuna dikkat çeken Özen, Almanya deplasmanlarının da altını çizdi.
"İki tane Almanya deplasmanı var, iyi takımları da çektik. Yakından takip ettiğim ekipler." diyen Özen, Bayer Leverkusen'den Beşiktaş'a transfer olan Poku'nun bilgilerinden de faydalanacaklarını belirtti.
Özen, "Leverkusen'den yakın zamanda aramıza Poku katıldı. Ondan da mutlaka informasyon alınacaktır." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki hedefini de net şekilde ortaya koyan Özen, sözlerini "Bekleyeceğiz ve göreceğiz; umarım Beşiktaş için en iyisi olur. Amacımız 10 puan ve üzeri." diyerek tamamladı.
"ÇOK ZOR EKİPLER VAR" Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Özen, Avrupa Ligi'nin son yıllarda seviyesini yükselttiğini belirterek, "UEFA Avrupa Ligi, son 2 sezonda Şampiyonlar Ligi ile olan makası epey kapattı, Konferans Ligi ile olan makası epeyce açtı. Bunu çektiğimiz kuradan görebiliyoruz; çok zor ekipler var." dedi.
Türkiye ile diplomatik anlamda çok rahat olmayan ülkelere de seyahat etmek zorunda kalacaklarını belirten Özen, "Türkiye ile diplomatik anlamda çok rahat olmayan ülkelere de gidip gelmek gerekecek. Buralara direkt gidemiyorsunuz, biliyorsunuz. Dolayısıyla kolay görünmüyor." ifadelerini kullandı.
"UEFA'YA BAŞVURU YAPACAĞIZ"
Öte yandan Önder Özen yayıncı kuruluşa yaptığı açıklamada "İç sahada Hapoel Beer Sheva eşleşmesi var. Normalde UEFA Avrupa Ligi'ne katılan takımlar dört maçı içeride, dört maçı dışarıda oynarlar ama biz dört maçı içeride oynayamayacağız bu sebeple. Tabii ki kulüp başvuru yapacaktır ama İsrail takımlarıyla olan eşleşmelerde genellikle iç sahayı vermedi UEFA Türk takımlarına. Bu kez onu aşmaya çalışacağız. Aşabilirsek evde oynarız ama aşamazsak bu maç da evde oynanmayacak. Bu da zorlaştırıcı bir unsur. Yani dört maç yerine üç maç evde oynamış olmak bir dezavantaj.
Omonia da bizim için gerçekten zorlu bir deplasman olacak. Çünkü Türk takımları biliyorsunuz Güney Kıbrıs'a direkt gidemiyorlar, buna izin verilmiyor. Çıkabilecek her türlü zorluk çıkıyor. Atina üzerinden gitmek zorunda kalıyorsunuz. Bu deplasman da bizim için epeyce zor." ifadelerini kullandı.
"AMACIMIZ 10 PUAN VE ÜZERİ"
Avrupa Ligi'nde devam edebilmek için minimum 10 puan hedeflediklerini söyleyen Özen, "Minimum 10 puan almak gerekiyor, burada devam etmek gerekiyor. Antrenör ekibi ve oyuncularımız onun yollarına bakacaklar." diye konuştu.
"İKİ TANE ALMANYA DEPLASMANI VAR"
Kuranın zorluğuna dikkat çeken Özen, Almanya deplasmanlarının da altını çizdi.
"İki tane Almanya deplasmanı var, iyi takımları da çektik. Yakından takip ettiğim ekipler." diyen Özen, Bayer Leverkusen'den Beşiktaş'a transfer olan Poku'nun bilgilerinden de faydalanacaklarını belirtti.
Özen, "Leverkusen'den yakın zamanda aramıza Poku katıldı. Ondan da mutlaka informasyon alınacaktır." ifadelerini kullandı.
Beşiktaş'ın Avrupa Ligi'ndeki hedefini de net şekilde ortaya koyan Özen, sözlerini "Bekleyeceğiz ve göreceğiz; umarım Beşiktaş için en iyisi olur. Amacımız 10 puan ve üzeri." diyerek tamamladı.