Juventus'ta forma giyen Kenan Yıldız'ın sakatlığıyla ilgili Giorgio Chiellini'den açıklama geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Juventus'ta Chief Club Affairs Officer olarak görev yapan Chiellini, Sky'a verdiği röportajda milli futbolcunun ameliyat olacağını ve birkaç ay sahalardan uzak kalacağını belirtti.
"BİRKAÇ AY SAHALARDAN UZAK KALACAK"
Kenan Yıldız'ın sağlık durumuna ilişkin konuşan Chiellini, "Durum net, ardından sağlık bültenleri gelecek. Ameliyat olması gerekecek ve birkaç ay sahalardan uzak kalacak." ifadelerini kullandı.
"YÜZDE 100 DÖNECEK"
Chiellini, sakatlığın Kenan Yıldız'ın kariyeri açısından kalıcı bir engel oluşturmayacağını vurguladı.
Juventus yöneticisi, "Bu onun kariyeri açısından bir şeyi engelleyecek türden bir sakatlık değil, çapraz bağ ya da tendon sakatlığı değil. Yüzde 100 dönecek." dedi.
"ÖNEMLİ BİR EKSİK"
Juventus'un ligdeki durumuna ilişkin değerlendirmesinde de Kenan Yıldız'a değinen Chiellini, "Kenan konusunda biraz şanssızlık yaşadık, bu önemli bir eksik, ancak bu durum başkalarına da kendilerini gösterme fırsatı verecek." ifadelerini kullandı.
"BİRKAÇ AY SAHALARDAN UZAK KALACAK"
Kenan Yıldız'ın sağlık durumuna ilişkin konuşan Chiellini, "Durum net, ardından sağlık bültenleri gelecek. Ameliyat olması gerekecek ve birkaç ay sahalardan uzak kalacak." ifadelerini kullandı.
"YÜZDE 100 DÖNECEK"
Chiellini, sakatlığın Kenan Yıldız'ın kariyeri açısından kalıcı bir engel oluşturmayacağını vurguladı.
Juventus yöneticisi, "Bu onun kariyeri açısından bir şeyi engelleyecek türden bir sakatlık değil, çapraz bağ ya da tendon sakatlığı değil. Yüzde 100 dönecek." dedi.
"ÖNEMLİ BİR EKSİK"
Juventus'un ligdeki durumuna ilişkin değerlendirmesinde de Kenan Yıldız'a değinen Chiellini, "Kenan konusunda biraz şanssızlık yaşadık, bu önemli bir eksik, ancak bu durum başkalarına da kendilerini gösterme fırsatı verecek." ifadelerini kullandı.