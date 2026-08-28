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Fenerbahçe'den transfer için yeni açıklama!

Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin ile sarı-lacivertli yönetici Selim Kosif, transfer çalışmalarının devam ettiğini açıkladı. İki isim de transfer döneminin sonuna kadar yeni gelişmeler yaşanabileceğinin sinyalini verdi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 28 Ağustos 2026 16:39
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Fenerbahce.org
Fenerbahçe'den transfer için yeni açıklama!
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Fenerbahçe'de yeni sezon kadrosunu güçlendirmek için yürütülen çalışmalar sürüyor. Sarı-lacivertli kulüpten transfer gündemine ilişkin art arda açıklamalar geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla OĞUZ ÇETİN: "HER TÜRLÜ GELİŞMEYE AÇIK OLUN"

Fenerbahçe Futbol Direktörü Oğuz Çetin, transfer döneminin sonuna kadar hareketli günler yaşanabileceğini belirterek şu ifadeleri kullandı:

"Transfer çalışmalarımız devam ediyor. Transfer dönemi bitene kadar her türlü gelişmeye açık olun."

Çetin'in bu sözleri, sarı-lacivertlilerin kadrosuna yeni isimler katmak için görüşmelerini sürdürdüğü şeklinde değerlendirildi.

SELİM KOSİF: "TRANSFERLERİMİZ BİTMEDİ"

Fenerbahçe yöneticisi Selim Kosif de Lyon karşısında alınan galibiyetin ardından yapılan Şampiyonlar Ligi kura çekimini ve transfer çalışmalarını değerlendirdi.

Kosif, "Çok güzel bir Lyon galibiyetinin ardından güzel bir kura çektik. Ekibimiz çalışıyor, transferlerimiz bitmedi." dedi.

Fenerbahçe yönetiminin, teknik heyetin raporu doğrultusunda kadrodaki eksik bölgeler için temaslarına devam ettiği ve transfer döneminin sonuna kadar yeni hamleler yapmayı planladığı belirtildi.

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