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Mete Gazoz ve Dünya Yenihayat'tan gümüş madalya!

Türkiye, 2026 Akdeniz Oyunları'nda okçuluk klasik yay karışık takım kategorisinde Mete Gazoz ve Dünya Yenihayat ile gümüş madalya kazandı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 28 Ağustos 2026 16:33
Haber: TVF, Fotoğraf: Imago
Mete Gazoz ve Dünya Yenihayat'tan gümüş madalya!
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Taranto'da düzenlenen organizasyonda Mete Gazoz ve Dünya Yenihayat'tan oluşan Okçuluk Klasik Yay Karışık Takımı, final müsabakasında Fransa ile karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Finalde Fransa'ya mağlup olan ay-yıldızlı sporcular, Akdeniz Oyunları'nı gümüş madalya ile tamamladı.

Türkiye böylece okçuluk klasik yay karışık takım kategorisinde kürsüde yer aldı.

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