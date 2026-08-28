Taranto'da düzenlenen organizasyonda Mete Gazoz ve Dünya Yenihayat'tan oluşan Okçuluk Klasik Yay Karışık Takımı, final müsabakasında Fransa ile karşı karşıya geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Finalde Fransa'ya mağlup olan ay-yıldızlı sporcular, Akdeniz Oyunları'nı gümüş madalya ile tamamladı.
Türkiye böylece okçuluk klasik yay karışık takım kategorisinde kürsüde yer aldı.
Türkiye böylece okçuluk klasik yay karışık takım kategorisinde kürsüde yer aldı.