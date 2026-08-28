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Fenerbahçe için Malick Fofana iddiası!

Fenerbahçe'nin, Lyon forması giyen 21 yaşındaki Malick Fofana'yı takip ettiği öne sürüldü.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 28 Ağustos 2026 09:50
Haber: Posta, Fotoğraf: Imago
Fenerbahçe için Malick Fofana iddiası!
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Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne kalmasının ardından transfer iddiaları da gündeme gelmeye devam ediyor.

Posta'nın haberine göre  Fransız kulübü, genç oyuncu için 40 milyon euro bonservis talep ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne kalmasının ardından transfer iddiaları da gündeme gelmeye devam ediyor.

Sarı-lacivertliler, Lyon'un Belçikalı sağ kanat oyuncusu Malick Fofana'yı takip ediyor. Lyon'un Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından maddi sıkıntı yaşayabileceği ve 21 yaşındaki futbolcuyu satmak zorunda kalabileceği iddia edildi.

40 MİLYON EURO BONSERVİS TALEBİ

Haberde, Roma'nın da ilgilendiği Fofana için Lyon'un 40 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtildi.

BU SEZON 5 MAÇTA 2 GOL

Malick Fofana, 2026-27 sezonuna da etkili bir başlangıç yaptı. Lyon formasıyla şu ana kadar 5 karşılaşmada görev alan Belçikalı futbolcu, 2 gol kaydetti. Fofana, bu maçların 3'ünde ilk 11'de sahaya çıktı.

Genç oyuncu geçtiğimiz sezon ise Lyon formasıyla tüm kulvarlarda 16 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti. Ligue 1'de 12 karşılaşmada 2 gol ve 1 asist üreten Fofana, Avrupa Ligi'nde de 4 maçta forma giydi.

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