Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne kalmasının ardından transfer iddiaları da gündeme gelmeye devam ediyor.
Posta'nın haberine göre Fransız kulübü, genç oyuncu için 40 milyon euro bonservis talep ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne kalmasının ardından transfer iddiaları da gündeme gelmeye devam ediyor.
Sarı-lacivertliler, Lyon'un Belçikalı sağ kanat oyuncusu Malick Fofana'yı takip ediyor. Lyon'un Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından maddi sıkıntı yaşayabileceği ve 21 yaşındaki futbolcuyu satmak zorunda kalabileceği iddia edildi.
40 MİLYON EURO BONSERVİS TALEBİ
Haberde, Roma'nın da ilgilendiği Fofana için Lyon'un 40 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtildi.
BU SEZON 5 MAÇTA 2 GOL
Malick Fofana, 2026-27 sezonuna da etkili bir başlangıç yaptı. Lyon formasıyla şu ana kadar 5 karşılaşmada görev alan Belçikalı futbolcu, 2 gol kaydetti. Fofana, bu maçların 3'ünde ilk 11'de sahaya çıktı.
Genç oyuncu geçtiğimiz sezon ise Lyon formasıyla tüm kulvarlarda 16 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti. Ligue 1'de 12 karşılaşmada 2 gol ve 1 asist üreten Fofana, Avrupa Ligi'nde de 4 maçta forma giydi.
Posta'nın haberine göre Fransız kulübü, genç oyuncu için 40 milyon euro bonservis talep ediyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Fenerbahçe'nin Şampiyonlar Ligi'ne kalmasının ardından transfer iddiaları da gündeme gelmeye devam ediyor.
Sarı-lacivertliler, Lyon'un Belçikalı sağ kanat oyuncusu Malick Fofana'yı takip ediyor. Lyon'un Şampiyonlar Ligi'nden elenmesinin ardından maddi sıkıntı yaşayabileceği ve 21 yaşındaki futbolcuyu satmak zorunda kalabileceği iddia edildi.
40 MİLYON EURO BONSERVİS TALEBİ
Haberde, Roma'nın da ilgilendiği Fofana için Lyon'un 40 milyon euro bonservis bedeli talep ettiği belirtildi.
BU SEZON 5 MAÇTA 2 GOL
Malick Fofana, 2026-27 sezonuna da etkili bir başlangıç yaptı. Lyon formasıyla şu ana kadar 5 karşılaşmada görev alan Belçikalı futbolcu, 2 gol kaydetti. Fofana, bu maçların 3'ünde ilk 11'de sahaya çıktı.
Genç oyuncu geçtiğimiz sezon ise Lyon formasıyla tüm kulvarlarda 16 maçta 2 gol ve 1 asistlik performans sergilemişti. Ligue 1'de 12 karşılaşmada 2 gol ve 1 asist üreten Fofana, Avrupa Ligi'nde de 4 maçta forma giydi.