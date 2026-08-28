Galatasaray'da Deniz Gül transferi için çalışmalar devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, yerli futbolcu olarak kadroya dahil etmek istediği oyuncu için Porto'yu ikna etmeye çalışıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE İKİ FORMÜL MASADA
Portekiz basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, Deniz Gül için hem bonservisle satın alma hem de satın alma opsiyonlu kiralama seçeneklerini Porto'ya sundu.
Porto'nun ise kiralama seçeneğine sıcak bakmadığı ve oyuncu için 25 milyon euro talep ettiği öne sürüldü.
SINIR 15 MİLYON EURO
Sarı-kırmızılıların Deniz Gül transferinde maksimum 15 milyon euro seviyesine kadar çıkmak istiyor.
Galatasaray'ın, Deniz Gül'ü yerli futbolcu olarak kadrosuna katarak yabancı oyuncu planlamasında elini rahatlatmayı düşündüğü ifade edildi.
Portekiz basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, Deniz Gül için hem bonservisle satın alma hem de satın alma opsiyonlu kiralama seçeneklerini Porto'ya sundu.
Porto'nun ise kiralama seçeneğine sıcak bakmadığı ve oyuncu için 25 milyon euro talep ettiği öne sürüldü.
SINIR 15 MİLYON EURO
Sarı-kırmızılıların Deniz Gül transferinde maksimum 15 milyon euro seviyesine kadar çıkmak istiyor.
Galatasaray'ın, Deniz Gül'ü yerli futbolcu olarak kadrosuna katarak yabancı oyuncu planlamasında elini rahatlatmayı düşündüğü ifade edildi.