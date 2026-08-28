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Galatasaray'da Deniz Gül harekatı

Galatasaray, Deniz Gül'ü kadrosuna katmak için Porto ile temaslarını sürdürüyor. Detaylar...

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 28 Ağustos 2026 10:38
Haber: Takvim
Galatasaray'da Deniz Gül harekatı
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Galatasaray'da Deniz Gül transferi için çalışmalar devam ediyor. Sarı-kırmızılılar, yerli futbolcu olarak kadroya dahil etmek istediği oyuncu için Porto'yu ikna etmeye çalışıyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İKİ FORMÜL MASADA

Portekiz basınında yer alan haberlere göre Galatasaray, Deniz Gül için hem bonservisle satın alma hem de satın alma opsiyonlu kiralama seçeneklerini Porto'ya sundu.

Porto'nun ise kiralama seçeneğine sıcak bakmadığı ve oyuncu için 25 milyon euro talep ettiği öne sürüldü.

SINIR 15 MİLYON EURO

Sarı-kırmızılıların Deniz Gül transferinde maksimum 15 milyon euro seviyesine kadar çıkmak istiyor.

Galatasaray'ın, Deniz Gül'ü yerli futbolcu olarak kadrosuna katarak yabancı oyuncu planlamasında elini rahatlatmayı düşündüğü ifade edildi.



Galatasaray


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