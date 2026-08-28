Galatasaray'da yeni sezon kadro planlaması sürerken Wilfried Singo ile ilgili transfer gelişmesi yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Afrika basınında yer alan haberlere göre Suudi Arabistan temsilcisi Damac FC, 25 yaşındaki oyuncu için Galatasaray'a teklif sundu.
GALATASARAY TEKLİFİ REDDETTİ
Sarı-kırmızılı yönetimin, miktarı açıklanmayan teklifi yetersiz bularak geri çevirdiği belirtildi.
Wilfried Singo'nun ise Galatasaray'da kalmak ve kariyerine Süper Lig'de devam etmek istediği aktarıldı.
SAKATLIKLAR NEDENİYLE İSTİKRAR YAKALAYAMADI
2025 yazında Monaco'dan yaklaşık 30 milyon euro karşılığında transfer edilen Singo, sahada bulunduğu dönemde performansıyla beğeni toplarken yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istikrar sağlayamadı.
Fildişi Sahilli sağ bek, transferinden bu yana 145 gününü sakatlıklarla geçirirken toplam 23 resmi karşılaşmada forma giyemedi.
Singo'nun yıllık maaşının 4,8 milyon euro olduğu belirtildi.
SÖZLEŞMESİ 2030'A KADAR
Güncel piyasa değeri 23 milyon euro olarak gösterilen Wilfried Singo'nun Galatasaray ile olan sözleşmesi Haziran 2030'da sona eriyor.
GALATASARAY TEKLİFİ REDDETTİ
Sarı-kırmızılı yönetimin, miktarı açıklanmayan teklifi yetersiz bularak geri çevirdiği belirtildi.
Wilfried Singo'nun ise Galatasaray'da kalmak ve kariyerine Süper Lig'de devam etmek istediği aktarıldı.
SAKATLIKLAR NEDENİYLE İSTİKRAR YAKALAYAMADI
2025 yazında Monaco'dan yaklaşık 30 milyon euro karşılığında transfer edilen Singo, sahada bulunduğu dönemde performansıyla beğeni toplarken yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istikrar sağlayamadı.
Fildişi Sahilli sağ bek, transferinden bu yana 145 gününü sakatlıklarla geçirirken toplam 23 resmi karşılaşmada forma giyemedi.
Singo'nun yıllık maaşının 4,8 milyon euro olduğu belirtildi.
SÖZLEŞMESİ 2030'A KADAR
Güncel piyasa değeri 23 milyon euro olarak gösterilen Wilfried Singo'nun Galatasaray ile olan sözleşmesi Haziran 2030'da sona eriyor.