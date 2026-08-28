27 Ağustos
FK Kauno Zalgiris-Beşiktaş
1-0
27 Ağustos
Ferencvaros-Trabzonspor
4-0
27 Ağustos
Viktoria Plzen-FK Crvena Zvezda
5-1UZS
27 Ağustos
AGF-Benfica
1-3
27 Ağustos
Anderlecht-Kairat Almaty
3-0
27 Ağustos
Jablonec-Rangers
5-3
27 Ağustos
Qarabag FK-FC Twente
1-4UZS
27 Ağustos
AS Monaco-Gornik Zabrze
4-1
27 Ağustos
Kopenhag-FC Inter Turku
4-1
27 Ağustos
Ajax-Sion
5-3
27 Ağustos
Austria Wien-Braga
0-0
27 Ağustos
Brighton-Tromsoe
4-0
27 Ağustos
Hibernian-Gent
2-3
27 Ağustos
Celta Vigo-Osasuna
1-2
27 Ağustos
Barcelona-Athletic Bilbao
2-0
27 Ağustos
Chelsea-Luton Town
2-0
27 Ağustos
Fulham-AFC Wimbledon
3-0

Galatasaray'da Singo gelişmesi!

Suudi Arabistan temsilcisi Damac FC'nin Wilfried Singo için Galatasaray'a teklif sunduğu belirtildi.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 28 Ağustos 2026 09:31 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2026 09:32
Haber: Sporx.com dış haberler
Galatasaray'da Singo gelişmesi!
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (2)
Google News
Galatasaray'da yeni sezon kadro planlaması sürerken Wilfried Singo ile ilgili transfer gelişmesi yaşandı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Afrika basınında yer alan haberlere göre Suudi Arabistan temsilcisi Damac FC, 25 yaşındaki oyuncu için Galatasaray'a teklif sundu.

GALATASARAY TEKLİFİ REDDETTİ

Sarı-kırmızılı yönetimin, miktarı açıklanmayan teklifi yetersiz bularak geri çevirdiği belirtildi.

Wilfried Singo'nun ise Galatasaray'da kalmak ve kariyerine Süper Lig'de devam etmek istediği aktarıldı.

SAKATLIKLAR NEDENİYLE İSTİKRAR YAKALAYAMADI

2025 yazında Monaco'dan yaklaşık 30 milyon euro karşılığında transfer edilen Singo, sahada bulunduğu dönemde performansıyla beğeni toplarken yaşadığı sakatlıklar nedeniyle istikrar sağlayamadı.



Galatasaray


Fildişi Sahilli sağ bek, transferinden bu yana 145 gününü sakatlıklarla geçirirken toplam 23 resmi karşılaşmada forma giyemedi.

Singo'nun yıllık maaşının 4,8 milyon euro olduğu belirtildi.

SÖZLEŞMESİ 2030'A KADAR

Güncel piyasa değeri 23 milyon euro olarak gösterilen Wilfried Singo'nun Galatasaray ile olan sözleşmesi Haziran 2030'da sona eriyor.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.