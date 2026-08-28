27 Ağustos
FK Kauno Zalgiris-Beşiktaş
1-0
27 Ağustos
Ferencvaros-Trabzonspor
4-0
27 Ağustos
Viktoria Plzen-FK Crvena Zvezda
5-1UZS
27 Ağustos
AGF-Benfica
1-3
27 Ağustos
Anderlecht-Kairat Almaty
3-0
27 Ağustos
Jablonec-Rangers
5-3
27 Ağustos
Qarabag FK-FC Twente
1-4UZS
27 Ağustos
AS Monaco-Gornik Zabrze
4-1
27 Ağustos
Kopenhag-FC Inter Turku
4-1
27 Ağustos
Ajax-Sion
5-3
27 Ağustos
Austria Wien-Braga
0-0
27 Ağustos
Brighton-Tromsoe
4-0
27 Ağustos
Hibernian-Gent
2-3
27 Ağustos
Celta Vigo-Osasuna
1-2
27 Ağustos
Barcelona-Athletic Bilbao
2-0
27 Ağustos
Chelsea-Luton Town
2-0
27 Ağustos
Fulham-AFC Wimbledon
3-0

Galatasaray evinde Göztepe'yi ağırlıyor

Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in üçüncü haftasında 29 Ağustos Cumartesi günü RAMS Park'ta Göztepe ile karşılaşacak.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 28 Ağustos 2026 09:46
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Galatasaray evinde Göztepe'yi ağırlıyor
Klavye okları ile sonraki ya da önceki habere geçebilirsiniz.
Yorum Yap Yorum Yap (1)
Google News
Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in üçüncü haftasında 29 Ağustos Cumartesi Göztepe'yi ağırlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Mücadelede hakem Mehmet Türkmen görev yapacak.

GALATASARAY 4 PUANLA İKİNCİ SIRADA

Sarı-kırmızılı ekip, sezonun ilk haftasında sahasında Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı. Galatasaray, ikinci haftada ise Erzurumspor FK'yi deplasmanda 4-0 mağlup etti.

İlk iki maçta 4 puan toplayan Galatasaray, üçüncü haftaya averajla ikinci sırada girdi.

Göztepe ise ilk hafta deplasmanda Samsunspor ile 3-3 berabere kaldı. İzmir ekibi, ikinci haftada sahasında Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu ve 1 puanla 14. sırada yer aldı.

OSIMHEN İLK İKİ MAÇTA 4 GOL ATTI



Galatasaray


Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, sezonun ilk iki haftasındaki performansıyla öne çıktı.

Arca Çorum FK ve Erzurumspor FK karşılaşmalarında ikişer gol atan Osimhen, Galatasaray'ın ilk iki haftada kaydettiği 6 golün 4'üne imza attı.

Nijeryalı futbolcu, Süper Lig'de forma giydiği son 14 karşılaşmada ise 16 gol kaydetti.

BATRAKOV İLK MAÇINA ÇIKABİLİR

Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova'dan 25 milyon avro bonservis bedeliyle transfer ettiği Aleksey Batrakov, Göztepe karşılaşmasında sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıkabilir.

21 yaşındaki Rus futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde ilk kez Galatasaray forması giyecek.

İÇ SAHADA 36 MAÇTIR YENİLMİYOR

Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 36 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı.

Sarı-kırmızılı ekip, iç sahadaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe karşısında aldı. Galatasaray, bu maçın ardından sahasında çıktığı lig karşılaşmalarında 28 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.

Puan Durumu Fikstür Bilgisi Kadro Bilgisi
SON HABERLER
Tümü
 Reklam 
Şu An Popüler İçerikler

Keşfet

IAB
Enetpulse
Anadolu Ajansı
DHA
IAB
App Store
Google Play
App Gallery
Sitemizden en iyi şekilde faydalanabilmeniz için çerezler kullanılmaktadır. Kişisel verileriniz, KKVK ve GDPR kapsamında toplanıp işlenmektedir. Detaylı bilgi almak için Veri Politikamızı / Aydınlatma Metnimizi inceleyebilirsiniz. Sitemizi kullanarak çerez kullanımını kabul etmiş olacaksınız.