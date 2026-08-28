Galatasaray, Trendyol Süper Lig'in üçüncü haftasında 29 Ağustos Cumartesi Göztepe'yi ağırlayacak. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE RAMS Park'ta oynanacak karşılaşma saat 21.30'da başlayacak. Mücadelede hakem Mehmet Türkmen görev yapacak.
GALATASARAY 4 PUANLA İKİNCİ SIRADA
Sarı-kırmızılı ekip, sezonun ilk haftasında sahasında Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı. Galatasaray, ikinci haftada ise Erzurumspor FK'yi deplasmanda 4-0 mağlup etti.
İlk iki maçta 4 puan toplayan Galatasaray, üçüncü haftaya averajla ikinci sırada girdi.
Göztepe ise ilk hafta deplasmanda Samsunspor ile 3-3 berabere kaldı. İzmir ekibi, ikinci haftada sahasında Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu ve 1 puanla 14. sırada yer aldı.
OSIMHEN İLK İKİ MAÇTA 4 GOL ATTI
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, sezonun ilk iki haftasındaki performansıyla öne çıktı.
Arca Çorum FK ve Erzurumspor FK karşılaşmalarında ikişer gol atan Osimhen, Galatasaray'ın ilk iki haftada kaydettiği 6 golün 4'üne imza attı.
Nijeryalı futbolcu, Süper Lig'de forma giydiği son 14 karşılaşmada ise 16 gol kaydetti.
BATRAKOV İLK MAÇINA ÇIKABİLİR
Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova'dan 25 milyon avro bonservis bedeliyle transfer ettiği Aleksey Batrakov, Göztepe karşılaşmasında sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıkabilir.
21 yaşındaki Rus futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde ilk kez Galatasaray forması giyecek.
İÇ SAHADA 36 MAÇTIR YENİLMİYOR
Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 36 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı.
Sarı-kırmızılı ekip, iç sahadaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe karşısında aldı. Galatasaray, bu maçın ardından sahasında çıktığı lig karşılaşmalarında 28 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.
GALATASARAY 4 PUANLA İKİNCİ SIRADA
Sarı-kırmızılı ekip, sezonun ilk haftasında sahasında Arca Çorum FK ile 2-2 berabere kaldı. Galatasaray, ikinci haftada ise Erzurumspor FK'yi deplasmanda 4-0 mağlup etti.
İlk iki maçta 4 puan toplayan Galatasaray, üçüncü haftaya averajla ikinci sırada girdi.
Göztepe ise ilk hafta deplasmanda Samsunspor ile 3-3 berabere kaldı. İzmir ekibi, ikinci haftada sahasında Gençlerbirliği'ne 1-0 mağlup oldu ve 1 puanla 14. sırada yer aldı.
OSIMHEN İLK İKİ MAÇTA 4 GOL ATTI
Galatasaray'ın Nijeryalı yıldızı Victor Osimhen, sezonun ilk iki haftasındaki performansıyla öne çıktı.
Arca Çorum FK ve Erzurumspor FK karşılaşmalarında ikişer gol atan Osimhen, Galatasaray'ın ilk iki haftada kaydettiği 6 golün 4'üne imza attı.
Nijeryalı futbolcu, Süper Lig'de forma giydiği son 14 karşılaşmada ise 16 gol kaydetti.
BATRAKOV İLK MAÇINA ÇIKABİLİR
Galatasaray'ın Lokomotiv Moskova'dan 25 milyon avro bonservis bedeliyle transfer ettiği Aleksey Batrakov, Göztepe karşılaşmasında sarı-kırmızılı formayla ilk maçına çıkabilir.
21 yaşındaki Rus futbolcu, teknik direktör Okan Buruk'un görev vermesi halinde ilk kez Galatasaray forması giyecek.
İÇ SAHADA 36 MAÇTIR YENİLMİYOR
Galatasaray, Süper Lig'de sahasında oynadığı son 36 karşılaşmada mağlubiyet yaşamadı.
Sarı-kırmızılı ekip, iç sahadaki son yenilgisini 19 Mayıs 2024'te Fenerbahçe karşısında aldı. Galatasaray, bu maçın ardından sahasında çıktığı lig karşılaşmalarında 28 galibiyet ve 8 beraberlik elde etti.