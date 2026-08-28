Galatasaray Baþkaný Dursun Özbek, Rus basýnýndan Sport-Express'e dikkat çeken açýklamalarda bulundu. Sarý-kýrmýzýlýlarýn Lokomotiv Moskova'dan kadrosuna kattýðý Aleksey Batrakov'u deðerlendiren Özbek, Þampiyonlar Ligi'ndeki hedeflerini de anlattý. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! ÝÞARETLE Monaco'da gerçekleþtirilen Þampiyonlar Ligi kura çekiminin ardýndan Sport-Express'e konuþan Dursun Özbek, Batrakov'u uzun süredir takip ettiklerini ve 10 numara arayýþlarý doðrultusunda transfer ettiklerini söyledi.
"UZUN ZAMANDIR TAKÝP EDÝYORDUK"
"Böylesine kritik bir pozisyon için neden Aleksey Batrakov'u tercih ettiniz?" sorusunu yanýtlayan Özbek, þu ifadeleri kullandý:
"Onu uzun zamandýr takip ediyor ve gerçekten beðeniyorduk. Ayný zamanda 10 numara pozisyonunda oynayabilecek bir futbolcu arýyorduk. Bu iki faktör bir araya geldi. Batrakov'u kadromuza kattýðýmýz için çok mutluyuz."
"BÝZÝMLE UZUN SÜRE KALMASINI ÝSTÝYORUZ"
Batrakov'u gelecekte yüksek bir bonservis bedeliyle satýlabilecek bir yatýrým olarak görüp görmedikleri sorulan Galatasaray Baþkaný, genç futbolcudan uzun vadeli beklentileri olduðunu dile getirdi.
Özbek, "Aleksey'in Galatasaray'da uzun yýllar forma giymesini ve kulübümüze zaferler kazandýrmasýný umuyoruz. Çok parlak bir geleceði var. Bu geleceðin bizimle birlikte olmasýný yürekten diliyorum." dedi.
LOKOMOTÝV MOSKOVA ÝLE GÖRÜÞMELER
Lokomotiv Moskova ile yapýlan pazarlýklarýn zorluðuna ve görüþmelerin son bölümünde Rus kulübünün genel müdürü Boris Rotenberg ile telefon görüþmesi gerçekleþtirip gerçekleþtirmediðine iliþkin soruya Özbek, "Görüþmelerin ayrýntýlarýný açýklamak istemiyorum. Önemli olan, sürecin baþarýyla tamamlanmasý ve Batrakov'un artýk kulübümüzün oyuncusu olmasý." yanýtýný verdi.
"25 MÝLYON EUROYU HAK EDECEÐÝNDEN ÞÜPHE ETMEDÝK"
Batrakov için ödenen 25 milyon euronun yüksek bir bedel olduðu hatýrlatýlan Özbek, transfer konusunda herhangi bir tereddüt yaþamadýklarýný belirtti:
"Hayýr, hiç þüphe etmedik. Aleksey çok genç ve yetenekli bir oyuncu. Tekrar söylüyorum; uzun yýllar boyunca takýmýmýza önemli katkýlar saðlayabilecek kapasiteye sahip."
"ÝLK ANTRENMANLARI BENÝ ÇOK ETKÝLEDÝ"
Galatasaray'ýn Þampiyonlar Ligi'nde Barcelona ve Paris Saint-Germain gibi güçlü rakiplerle karþýlaþacaðýný belirten Sport-Express, Batrakov'un bu seviyedeki maçlara hazýr olup olmadýðýný sordu.
Özbek, genç futbolcunun performansýndan etkilendiðini vurgulayarak, "Hazýr olduðunu düþünüyorum. Galatasaray'daki ilk antrenmanlarýný izledikten sonra buna daha da ikna oldum. Ýlk çalýþmalarýnda beni oldukça etkiledi." ifadelerini kullandý.
"DAHA FAZLA YILDIZIMIZ OLACAK"
Galatasaray'ýn kadrosunda Victor Osimhen, Leroy Sane ve Ýlkay Gündoðan gibi önemli futbolcular bulunduðunun hatýrlatýlmasý üzerine Özbek, transfer çalýþmalarýnýn sürebileceðinin mesajýný verdi.
Sarý-kýrmýzýlý kulübün baþkaný, "Evet, kadromuzda birçok harika oyuncu var ve daha fazlasý da olacak." þeklinde konuþtu.
ÞAMPÝYONLAR LÝGÝ HEDEFÝNÝ AÇIKLADI
Galatasaray'ýn Þampiyonlar Ligi'ndeki hedefini de açýklayan Dursun Özbek, öncelikle son 16 turuna ulaþmak istediklerini söyledi.
Özbek, "Bildiðiniz gibi geçen sezon son 32 turuna kadar yükseldik. Bu sezon en az bir adým daha ileri giderek son 16 turuna ulaþmayý çok istiyorum." dedi.
"GALATASARAYLI OYUNCULARIN O KUPAYI KALDIRDIÐI GÜNÜ HAYAL EDÝYORUM"
Uzun vadeli hedeflerinin Þampiyonlar Ligi þampiyonluðu olduðunu belirten Dursun Özbek, açýklamasýný þu sözlerle tamamladý:
"Galatasaraylý oyuncularýn Þampiyonlar Ligi kupasýný kaldýrdýðý günü hayal ediyorum. Bunun imkânsýz olduðunu düþünmüyorum. Batrakov'un da takýmýmýzý bir üst seviyeye taþýyacak futbolculardan biri olacaðýna inanýyorum."
"UZUN ZAMANDIR TAKÝP EDÝYORDUK"
"Böylesine kritik bir pozisyon için neden Aleksey Batrakov'u tercih ettiniz?" sorusunu yanýtlayan Özbek, þu ifadeleri kullandý:
"Onu uzun zamandýr takip ediyor ve gerçekten beðeniyorduk. Ayný zamanda 10 numara pozisyonunda oynayabilecek bir futbolcu arýyorduk. Bu iki faktör bir araya geldi. Batrakov'u kadromuza kattýðýmýz için çok mutluyuz."
"BÝZÝMLE UZUN SÜRE KALMASINI ÝSTÝYORUZ"
Batrakov'u gelecekte yüksek bir bonservis bedeliyle satýlabilecek bir yatýrým olarak görüp görmedikleri sorulan Galatasaray Baþkaný, genç futbolcudan uzun vadeli beklentileri olduðunu dile getirdi.
Özbek, "Aleksey'in Galatasaray'da uzun yýllar forma giymesini ve kulübümüze zaferler kazandýrmasýný umuyoruz. Çok parlak bir geleceði var. Bu geleceðin bizimle birlikte olmasýný yürekten diliyorum." dedi.
LOKOMOTÝV MOSKOVA ÝLE GÖRÜÞMELER
Lokomotiv Moskova ile yapýlan pazarlýklarýn zorluðuna ve görüþmelerin son bölümünde Rus kulübünün genel müdürü Boris Rotenberg ile telefon görüþmesi gerçekleþtirip gerçekleþtirmediðine iliþkin soruya Özbek, "Görüþmelerin ayrýntýlarýný açýklamak istemiyorum. Önemli olan, sürecin baþarýyla tamamlanmasý ve Batrakov'un artýk kulübümüzün oyuncusu olmasý." yanýtýný verdi.
"25 MÝLYON EUROYU HAK EDECEÐÝNDEN ÞÜPHE ETMEDÝK"
Batrakov için ödenen 25 milyon euronun yüksek bir bedel olduðu hatýrlatýlan Özbek, transfer konusunda herhangi bir tereddüt yaþamadýklarýný belirtti:
"Hayýr, hiç þüphe etmedik. Aleksey çok genç ve yetenekli bir oyuncu. Tekrar söylüyorum; uzun yýllar boyunca takýmýmýza önemli katkýlar saðlayabilecek kapasiteye sahip."
"ÝLK ANTRENMANLARI BENÝ ÇOK ETKÝLEDÝ"
Galatasaray'ýn Þampiyonlar Ligi'nde Barcelona ve Paris Saint-Germain gibi güçlü rakiplerle karþýlaþacaðýný belirten Sport-Express, Batrakov'un bu seviyedeki maçlara hazýr olup olmadýðýný sordu.
Özbek, genç futbolcunun performansýndan etkilendiðini vurgulayarak, "Hazýr olduðunu düþünüyorum. Galatasaray'daki ilk antrenmanlarýný izledikten sonra buna daha da ikna oldum. Ýlk çalýþmalarýnda beni oldukça etkiledi." ifadelerini kullandý.
"DAHA FAZLA YILDIZIMIZ OLACAK"
Galatasaray'ýn kadrosunda Victor Osimhen, Leroy Sane ve Ýlkay Gündoðan gibi önemli futbolcular bulunduðunun hatýrlatýlmasý üzerine Özbek, transfer çalýþmalarýnýn sürebileceðinin mesajýný verdi.
Sarý-kýrmýzýlý kulübün baþkaný, "Evet, kadromuzda birçok harika oyuncu var ve daha fazlasý da olacak." þeklinde konuþtu.
ÞAMPÝYONLAR LÝGÝ HEDEFÝNÝ AÇIKLADI
Galatasaray'ýn Þampiyonlar Ligi'ndeki hedefini de açýklayan Dursun Özbek, öncelikle son 16 turuna ulaþmak istediklerini söyledi.
Özbek, "Bildiðiniz gibi geçen sezon son 32 turuna kadar yükseldik. Bu sezon en az bir adým daha ileri giderek son 16 turuna ulaþmayý çok istiyorum." dedi.
"GALATASARAYLI OYUNCULARIN O KUPAYI KALDIRDIÐI GÜNÜ HAYAL EDÝYORUM"
Uzun vadeli hedeflerinin Þampiyonlar Ligi þampiyonluðu olduðunu belirten Dursun Özbek, açýklamasýný þu sözlerle tamamladý:
"Galatasaraylý oyuncularýn Þampiyonlar Ligi kupasýný kaldýrdýðý günü hayal ediyorum. Bunun imkânsýz olduðunu düþünmüyorum. Batrakov'un da takýmýmýzý bir üst seviyeye taþýyacak futbolculardan biri olacaðýna inanýyorum."