Draymond Green, son dönemde NBA çevrelerinde yeniden gündeme gelen "MVP mi, þampiyonluk mu daha deðerli?" tartýþmasýna kendi bakýþ açýsýný getirdi. Sporx’i buradan Google’da iþaretle, en özel haberlere ilk sen ulaþ! ÝÞARETLE The Draymond Green Show'da konuþan Green, tartýþmanýn herhangi bir rol oyuncusunun kazandýðý þampiyonlukla MVP ödülünün karþýlaþtýrýlmasý þeklinde ele alýnmasýnýn yanlýþ olduðunu söyledi.
Warriors yýldýzýna göre asýl mesele, bir takýmýn birinci opsiyonu olarak þampiyonluða ulaþan bir oyuncunun baþarýsýnýn MVP ödülüyle kýyaslanmasý.
Green, bu konuda son þampiyon New York Knicks'in lideri Jalen Brunson ile Dirk Nowitzki örneklerini verdi.
"Asýl tartýþma bu. Takýmýn 11. ya da 12. oyuncusunun kazandýðý þampiyonluktan bahsetmiyoruz. Kimse bunu savunmuyor. Bu saçmalýk.
Ama Jalen Brunson gibi takýmýnýn birinci opsiyonuysan ve þampiyonluk kazanýyorsan, bunu MVP ile karþýlaþtýrabiliriz.
Hem bir þampiyonluk hem de MVP kazanmýþ Dirk'e sormayý çok isterdim: Hangisini daha çok seviyor? Hangisi ona daha büyük bir baþarý hissi verdi?
Kesin olarak bildiðim bir þey var; insanlar Dirk'ün 2011 þampiyonluðundan, 2007'de kazandýðý MVP ödülünden çok daha fazla bahsediyor."
Green'in açýklamalarý, Tracy McGrady'nin Kevin Durant'ýn MVP ödülünün þampiyonluktan daha büyük bireysel aðýrlýk taþýdýðý yönündeki görüþüne destek vermesinin ardýndan geldi.
Vince Carter ile birlikte Cousins programýnda konuþan McGrady, þampiyonluðun tek bir oyuncunun kontrolünün dýþýnda çok sayýda faktöre baðlý olduðunu savunmuþtu.
McGrady'ye göre kadro yapýlanmasý, koçluk, yönetimin aldýðý kararlar ve sakatlýklar gibi unsurlar þampiyonluk yolunda önemli rol oynarken, MVP ödülü çok daha doðrudan biçimde bireysel performansý temsil ediyor.
"Normal sezon MVP'si bir þampiyonluktan daha fazla aðýrlýk taþýyor çünkü þampiyonluk tabii ki bütün takýmýn iþi.
Sadece takým da deðil; takým sahibi, yönetim, saðlýk durumu... Þampiyonluk kazanýrken bunlarýn hepsi iþin içine giriyor.
Bu yüzden evet, MVP dediðin þey senin ortaya koyduðun emeðin sonucu."
McGrady'nin yaklaþýmý, bireysel baþarý ile takým baþarýsý arasýndaki farký öne çýkarýyor.
MVP ödülü, bir oyuncunun 82 maçlýk normal sezondaki bireysel performansý üzerinden verilirken, NBA þampiyonluðu dört playoff turunun aþýlmasýný ve organizasyonun tamamýndan katký alýnmasýný gerektiriyor.
Green ise tartýþmayý özellikle þampiyonluk adaylarýnýn en büyük sorumluluðunu taþýyan yýldýzlar üzerinden deðerlendirdi.
Bu doðrultuda verdiði Dirk Nowitzki örneði de dikkat çekti.
Nowitzki, 2006-07 sezonunda 24,6 sayý, 8,9 ribaund ve 3,4 asist ortalamalarý yakalayarak NBA MVP ödülünü kazanmýþtý.
Dallas Mavericks o sezon normal sezonu 67-15'lik dereceyle ligin en iyi takýmý olarak tamamlamýþtý.
Ancak Nowitzki'nin kariyerinin en çok hatýrlanan baþarýsý, dört yýl sonra 2011 playofflarýnda Dallas'ý þampiyonluða taþýmasý oldu.
Mavericks, 2011 NBA Finalleri'nde LeBron James, Dwyane Wade ve Chris Bosh'un yer aldýðý Miami Heat'i maðlup ederken Nowitzki de Finaller MVP'si seçilmiþti.
Green'e göre bir oyuncunun takýmýnýn açýk þekilde birinci opsiyonu olarak böylesine bir þampiyonluða ulaþmasý, MVP ödülünden farklý ve daha aðýr bir baþarý ölçütü oluþturuyor.
Warriors yýldýzýna göre asýl mesele, bir takýmýn birinci opsiyonu olarak þampiyonluða ulaþan bir oyuncunun baþarýsýnýn MVP ödülüyle kýyaslanmasý.
Green, bu konuda son þampiyon New York Knicks'in lideri Jalen Brunson ile Dirk Nowitzki örneklerini verdi.
"Asýl tartýþma bu. Takýmýn 11. ya da 12. oyuncusunun kazandýðý þampiyonluktan bahsetmiyoruz. Kimse bunu savunmuyor. Bu saçmalýk.
Ama Jalen Brunson gibi takýmýnýn birinci opsiyonuysan ve þampiyonluk kazanýyorsan, bunu MVP ile karþýlaþtýrabiliriz.
Hem bir þampiyonluk hem de MVP kazanmýþ Dirk'e sormayý çok isterdim: Hangisini daha çok seviyor? Hangisi ona daha büyük bir baþarý hissi verdi?
Kesin olarak bildiðim bir þey var; insanlar Dirk'ün 2011 þampiyonluðundan, 2007'de kazandýðý MVP ödülünden çok daha fazla bahsediyor."
Green'in açýklamalarý, Tracy McGrady'nin Kevin Durant'ýn MVP ödülünün þampiyonluktan daha büyük bireysel aðýrlýk taþýdýðý yönündeki görüþüne destek vermesinin ardýndan geldi.
Vince Carter ile birlikte Cousins programýnda konuþan McGrady, þampiyonluðun tek bir oyuncunun kontrolünün dýþýnda çok sayýda faktöre baðlý olduðunu savunmuþtu.
McGrady'ye göre kadro yapýlanmasý, koçluk, yönetimin aldýðý kararlar ve sakatlýklar gibi unsurlar þampiyonluk yolunda önemli rol oynarken, MVP ödülü çok daha doðrudan biçimde bireysel performansý temsil ediyor.
"Normal sezon MVP'si bir þampiyonluktan daha fazla aðýrlýk taþýyor çünkü þampiyonluk tabii ki bütün takýmýn iþi.
Sadece takým da deðil; takým sahibi, yönetim, saðlýk durumu... Þampiyonluk kazanýrken bunlarýn hepsi iþin içine giriyor.
Bu yüzden evet, MVP dediðin þey senin ortaya koyduðun emeðin sonucu."
McGrady'nin yaklaþýmý, bireysel baþarý ile takým baþarýsý arasýndaki farký öne çýkarýyor.
MVP ödülü, bir oyuncunun 82 maçlýk normal sezondaki bireysel performansý üzerinden verilirken, NBA þampiyonluðu dört playoff turunun aþýlmasýný ve organizasyonun tamamýndan katký alýnmasýný gerektiriyor.
Green ise tartýþmayý özellikle þampiyonluk adaylarýnýn en büyük sorumluluðunu taþýyan yýldýzlar üzerinden deðerlendirdi.
Bu doðrultuda verdiði Dirk Nowitzki örneði de dikkat çekti.
Nowitzki, 2006-07 sezonunda 24,6 sayý, 8,9 ribaund ve 3,4 asist ortalamalarý yakalayarak NBA MVP ödülünü kazanmýþtý.
Dallas Mavericks o sezon normal sezonu 67-15'lik dereceyle ligin en iyi takýmý olarak tamamlamýþtý.
Ancak Nowitzki'nin kariyerinin en çok hatýrlanan baþarýsý, dört yýl sonra 2011 playofflarýnda Dallas'ý þampiyonluða taþýmasý oldu.
Mavericks, 2011 NBA Finalleri'nde LeBron James, Dwyane Wade ve Chris Bosh'un yer aldýðý Miami Heat'i maðlup ederken Nowitzki de Finaller MVP'si seçilmiþti.
Green'e göre bir oyuncunun takýmýnýn açýk þekilde birinci opsiyonu olarak böylesine bir þampiyonluða ulaþmasý, MVP ödülünden farklý ve daha aðýr bir baþarý ölçütü oluþturuyor.