Metta World Peace, Los Angeles Lakers'ın sahiplik yapısına yatırımcı olarak dahil olmaya çalıştığını ancak girişiminin sonuçsuz kaldığını söyledi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE California Post'a konuşan eski Lakers oyuncusu, Mark Walter'ın 2025 yılında kulübün kontrolünü satın almasının hemen ardından 100 milyon dolarlık yatırım yapmak için iletişime geçtiğini anlattı.
Oyunculuk kariyerinin önemli bölümünde Ron Artest adıyla tanınan Sandiford-Artest, Lakers'ın değerinin gelecekte daha da yükseleceğini düşündüğü için hızlı hareket ettiğini belirtti.
"Ertesi gün e-posta gönderdim. 100 milyon dolarla dahil olmaya çalıştım ama beni almadılar. Keşke kabul etselerdi. Özellikle Buss ailesi gittikten sonra eski bir Lakers oyuncusunun takımın sahiplerinden biri olması harika olurdu."
World Peace, Lakers organizasyonuyla olan geçmişinin bu yatırımı kendisi açısından daha da anlamlı hale getirdiğini söyledi.
"Lakers'ta oynamış, şampiyon olmuş Metta World Peace gibi birinin orada olması güzel olurdu. Geri dönüş yapmadılar, ardından da hayır dediler."
World Peace'in yatırım girişiminin zamanlaması, Lakers'ın değerinde daha sonra yaşanan yükseliş nedeniyle ayrıca dikkat çekti.
Mark Walter, Buss ailesinin kulüpteki kontrol hissesini 2025 yılında yaklaşık 10 milyar dolarlık değerleme üzerinden satın almıştı.
Walter daha sonra Ağustos 2026'da Lakers'taki çoğunluk hissesini yaklaşık 12,5 milyar dolarlık değerleme üzerinden Joshua Kushner ve Bob Iger'a satmak üzere anlaşmaya vardı.
Buss ailesinin kulüpte kalan %17,8'lik hissesinin de aynı süreçte satılması konusunda anlaşma sağlandı.
World Peace, yatırım yapmak istediği dönemde Lakers'ın değerinin daha da artacağını öngördüğünü söyledi:
"Bunu denememin nedeni takımın değerinin yükseleceğini bilmemdi. Bu yüzden fırsatı kaçırdım. Açıkçası biraz canım sıkıldı. Eski bir oyuncunuz geliyor ve 100 milyon dolar yatırmak istiyor."
2025 ile 2026 arasındaki işlemler dikkate alındığında Lakers'ın bildirilen değerlemesi yaklaşık 2,5 milyar dolar arttı.
World Peace'in Lakers ile bağı, kulübün 2009-10 sezonundaki şampiyonluğuna kadar uzanıyor.
Tecrübeli forvet, 2009-10 ile 2012-13 sezonları arasında dört yıl Lakers forması giydi ve bu dönemde 9,9 sayı, 4,0 ribaund ve 2,5 asist ortalamaları yakaladı.
2010 NBA Finalleri'nin yedinci maçında Boston Celtics karşısında sergilediği performans ve son bölümde kaydettiği kritik üçlük, Lakers kariyerinin en unutulmaz anlarından biri olmuştu.
World Peace'in son Lakers sezonundan yaklaşık 13 yıl sonra kulüp yeni bir sahiplik dönemine girerken, Los Angeles sahada da önemli bir dönüşüm yaşadı.
Lakers, 2025-26 sezonunu 53-29'luk dereceyle tamamlayarak Pasifik Grubu'nu lider bitirdi.
Luka Doncic sezonu 33,5 sayı ve 8,3 asist ortalamalarıyla tamamlarken, Austin Reaves 23,3 sayı ve 5,5 asist üretti.
Los Angeles'ın playoff macerası ise Batı Konferansı yarı finalinde Oklahoma City Thunder karşısında dört maç sonunda sona erdi.
Sezonun ardından LeBron James Philadelphia 76ers'a giderken Lakers, kadro yapılanmasının merkezine Doncic ve Reaves'i yerleştirdi.
Oyunculuk kariyerinin önemli bölümünde Ron Artest adıyla tanınan Sandiford-Artest, Lakers'ın değerinin gelecekte daha da yükseleceğini düşündüğü için hızlı hareket ettiğini belirtti.
"Ertesi gün e-posta gönderdim. 100 milyon dolarla dahil olmaya çalıştım ama beni almadılar. Keşke kabul etselerdi. Özellikle Buss ailesi gittikten sonra eski bir Lakers oyuncusunun takımın sahiplerinden biri olması harika olurdu."
World Peace, Lakers organizasyonuyla olan geçmişinin bu yatırımı kendisi açısından daha da anlamlı hale getirdiğini söyledi.
"Lakers'ta oynamış, şampiyon olmuş Metta World Peace gibi birinin orada olması güzel olurdu. Geri dönüş yapmadılar, ardından da hayır dediler."
World Peace'in yatırım girişiminin zamanlaması, Lakers'ın değerinde daha sonra yaşanan yükseliş nedeniyle ayrıca dikkat çekti.
Mark Walter, Buss ailesinin kulüpteki kontrol hissesini 2025 yılında yaklaşık 10 milyar dolarlık değerleme üzerinden satın almıştı.
Walter daha sonra Ağustos 2026'da Lakers'taki çoğunluk hissesini yaklaşık 12,5 milyar dolarlık değerleme üzerinden Joshua Kushner ve Bob Iger'a satmak üzere anlaşmaya vardı.
Buss ailesinin kulüpte kalan %17,8'lik hissesinin de aynı süreçte satılması konusunda anlaşma sağlandı.
World Peace, yatırım yapmak istediği dönemde Lakers'ın değerinin daha da artacağını öngördüğünü söyledi:
"Bunu denememin nedeni takımın değerinin yükseleceğini bilmemdi. Bu yüzden fırsatı kaçırdım. Açıkçası biraz canım sıkıldı. Eski bir oyuncunuz geliyor ve 100 milyon dolar yatırmak istiyor."
2025 ile 2026 arasındaki işlemler dikkate alındığında Lakers'ın bildirilen değerlemesi yaklaşık 2,5 milyar dolar arttı.
World Peace'in Lakers ile bağı, kulübün 2009-10 sezonundaki şampiyonluğuna kadar uzanıyor.
Tecrübeli forvet, 2009-10 ile 2012-13 sezonları arasında dört yıl Lakers forması giydi ve bu dönemde 9,9 sayı, 4,0 ribaund ve 2,5 asist ortalamaları yakaladı.
2010 NBA Finalleri'nin yedinci maçında Boston Celtics karşısında sergilediği performans ve son bölümde kaydettiği kritik üçlük, Lakers kariyerinin en unutulmaz anlarından biri olmuştu.
World Peace'in son Lakers sezonundan yaklaşık 13 yıl sonra kulüp yeni bir sahiplik dönemine girerken, Los Angeles sahada da önemli bir dönüşüm yaşadı.
Lakers, 2025-26 sezonunu 53-29'luk dereceyle tamamlayarak Pasifik Grubu'nu lider bitirdi.
Luka Doncic sezonu 33,5 sayı ve 8,3 asist ortalamalarıyla tamamlarken, Austin Reaves 23,3 sayı ve 5,5 asist üretti.
Los Angeles'ın playoff macerası ise Batı Konferansı yarı finalinde Oklahoma City Thunder karşısında dört maç sonunda sona erdi.
Sezonun ardından LeBron James Philadelphia 76ers'a giderken Lakers, kadro yapılanmasının merkezine Doncic ve Reaves'i yerleştirdi.