Kevin Durant, LeBron James'in Philadelphia 76ers'a katılmasının Doğu Konferansı'ndaki dengeleri ciddi biçimde değiştirebileceğini düşünüyor. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE Boardroom'da konuşan Durant, Philadelphia'nın son derece güçlü bir takıma dönüşme potansiyeline sahip olduğunu söylerken, James'in minimum kontratı kabul etmesine ve Joel Embiid, Tyrese Maxey ile yeni transfer Jaylen Brown'ın yanında farklı bir role uyum sağlayabilecek olmasına dikkat çekti.
Durant, LeBron'ın uzun NBA kariyerinin böyle bir kadroda doğru rol dağılımının sağlanması açısından büyük önem taşıyacağını belirtti:
"Kazanan bir basketbol takımının nasıl kurulacağını biliyor. Ligde 24 yıldır oynuyor. Artık bunu nasıl yapacağını biliyor olması gerekir. Ayrıca kendisini başarılı olabileceği pozisyona nasıl getireceğini de biliyor."
NBA'deki 24. sezonuna hazırlanan James, 2025-26 sezonunda Los Angeles Lakers formasıyla çıktığı 60 karşılaşmada 20,9 sayı, 7,2 asist ve 6,1 ribaund ortalamaları yakaladı.
Sahadan %51,5 isabetle oynayan James'in %31,7'lik üç sayı yüzdesi ise 2015-16 sezonundan bu yana en düşük seviyesi oldu.
Philadelphia'nın kadrosunda geçen sezon Maxey, Embiid ve Paul George olmak üzere en az 17 sayı ortalaması tutturan üç oyuncu bulunuyordu. Ancak Sixers, yaz döneminde kadrosunda önemli değişikliklere gitti.
Philadelphia, George ile birlikte gelecekteki iki birinci tur draft hakkını Boston Celtics'e göndererek karşılığında Jaylen Brown'ı kadrosuna kattı.
Böylece LeBron; Maxey, Embiid ve iki kez All-NBA seçilen Brown'ın da bulunduğu, çok sayıda yüksek skorerin yer aldığı bir çekirdeğin parçası haline geldi.
Maxey geçen sezon 28,3 sayı ve 6,6 asist ortalamalarıyla Philadelphia'nın en skorer oyuncusu olurken, Embiid forma giydiği 38 maçta 26,9 sayı ve 7,7 ribaund üretti. Brown'ın gelişi ise Boston'daki kariyerinde iki kez All-NBA seçilen bir başka yüksek hacimli skor opsiyonunu Sixers kadrosuna ekledi.
Durant'e göre James'in kariyeri boyunca değişen sorumluluklara ve farklı rollere uyum sağlayabilmesi, birden fazla oyuncunun hücumun merkezine geçebileceği Sixers kadrosunda özellikle önemli olacak.
"Bu takımın bir denge unsuruna ihtiyacı var. Herkesin bu takımda 25 sayı ortalaması tutturamayacağını anlayan birine ihtiyaçları var.
Ama bazı geceler takımın birinci adamı sen olacaksın. Bazı geceler ikinci adam olman gerekecek. Sezon boyunca sürekli değişen parçalar olacak. Herkesin rolü değişecek ve LeBron'ın bunu anladığını düşünüyorum."
Sixers, geçen sezonu 45-37'lik dereceyle Doğu Konferansı'nın yedinci sırasında tamamladı ve playoffların ilk turunda Boston Celtics'i yedi maç sonunda eledi.
Philadelphia'nın playoff macerası ise ikinci turda son şampiyon New York Knicks karşısında 4-0'lık süpürmeyle sona erdi. Sixers, serideki dört karşılaşmayı ortalama 22,25 sayı farkla kaybetti.
Basketbol operasyonları başkanı Mike Gansey yönetiminde yaz döneminde önemli bir kadro değişimine giden Philadelphia, draftın 22. sırasından Alabama çıkışlı guard Labaron Philon Jr.'ı seçerken Kelly Oubre Jr., Quentin Grimes ve Andre Drummond ile yollarını ayırdı.
Durant'e göre Sixers'ın yıldızlarla dolu yeni kadrosunda herkesin sezon boyunca değişebilecek rollerini kabullenmesini sağlayabilecek tecrübe ve oyun anlayışı, LeBron James'i Philadelphia'nın ihtiyaç duyduğu denge unsuru haline getirebilir.
Durant, LeBron'ın uzun NBA kariyerinin böyle bir kadroda doğru rol dağılımının sağlanması açısından büyük önem taşıyacağını belirtti:
"Kazanan bir basketbol takımının nasıl kurulacağını biliyor. Ligde 24 yıldır oynuyor. Artık bunu nasıl yapacağını biliyor olması gerekir. Ayrıca kendisini başarılı olabileceği pozisyona nasıl getireceğini de biliyor."
NBA'deki 24. sezonuna hazırlanan James, 2025-26 sezonunda Los Angeles Lakers formasıyla çıktığı 60 karşılaşmada 20,9 sayı, 7,2 asist ve 6,1 ribaund ortalamaları yakaladı.
Sahadan %51,5 isabetle oynayan James'in %31,7'lik üç sayı yüzdesi ise 2015-16 sezonundan bu yana en düşük seviyesi oldu.
Philadelphia'nın kadrosunda geçen sezon Maxey, Embiid ve Paul George olmak üzere en az 17 sayı ortalaması tutturan üç oyuncu bulunuyordu. Ancak Sixers, yaz döneminde kadrosunda önemli değişikliklere gitti.
Philadelphia, George ile birlikte gelecekteki iki birinci tur draft hakkını Boston Celtics'e göndererek karşılığında Jaylen Brown'ı kadrosuna kattı.
Böylece LeBron; Maxey, Embiid ve iki kez All-NBA seçilen Brown'ın da bulunduğu, çok sayıda yüksek skorerin yer aldığı bir çekirdeğin parçası haline geldi.
Maxey geçen sezon 28,3 sayı ve 6,6 asist ortalamalarıyla Philadelphia'nın en skorer oyuncusu olurken, Embiid forma giydiği 38 maçta 26,9 sayı ve 7,7 ribaund üretti. Brown'ın gelişi ise Boston'daki kariyerinde iki kez All-NBA seçilen bir başka yüksek hacimli skor opsiyonunu Sixers kadrosuna ekledi.
Durant'e göre James'in kariyeri boyunca değişen sorumluluklara ve farklı rollere uyum sağlayabilmesi, birden fazla oyuncunun hücumun merkezine geçebileceği Sixers kadrosunda özellikle önemli olacak.
"Bu takımın bir denge unsuruna ihtiyacı var. Herkesin bu takımda 25 sayı ortalaması tutturamayacağını anlayan birine ihtiyaçları var.
Ama bazı geceler takımın birinci adamı sen olacaksın. Bazı geceler ikinci adam olman gerekecek. Sezon boyunca sürekli değişen parçalar olacak. Herkesin rolü değişecek ve LeBron'ın bunu anladığını düşünüyorum."
Sixers, geçen sezonu 45-37'lik dereceyle Doğu Konferansı'nın yedinci sırasında tamamladı ve playoffların ilk turunda Boston Celtics'i yedi maç sonunda eledi.
Philadelphia'nın playoff macerası ise ikinci turda son şampiyon New York Knicks karşısında 4-0'lık süpürmeyle sona erdi. Sixers, serideki dört karşılaşmayı ortalama 22,25 sayı farkla kaybetti.
Basketbol operasyonları başkanı Mike Gansey yönetiminde yaz döneminde önemli bir kadro değişimine giden Philadelphia, draftın 22. sırasından Alabama çıkışlı guard Labaron Philon Jr.'ı seçerken Kelly Oubre Jr., Quentin Grimes ve Andre Drummond ile yollarını ayırdı.
Durant'e göre Sixers'ın yıldızlarla dolu yeni kadrosunda herkesin sezon boyunca değişebilecek rollerini kabullenmesini sağlayabilecek tecrübe ve oyun anlayışı, LeBron James'i Philadelphia'nın ihtiyaç duyduğu denge unsuru haline getirebilir.