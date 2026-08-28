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Nübel'in Avrupa serisi sona erdi!

Beşiktaş'ın kalecisi Alexander Nübel, Avrupa Ligi elemelerinde ilk kez kalesinde gol gördü. Alman file bekçisinin 5 maçlık gol yememe serisi sona erdi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 28 Ağustos 2026 12:43
Fotoğraf: AA
Nübel'in Avrupa serisi sona erdi!
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Beşiktaş'ın sezon başında kadrosuna kattığı Alexander Nübel, Avrupa Ligi elemelerinde ilk kez kalesinde gol gördü. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Alman kaleci, Avrupa Ligi'nde daha önce oynanan 5 karşılaşmada kalesini gole kapatmayı başarmıştı. Siyah-beyazlıların Avrupa'daki gol yememe serisi, Kauno Zalgiris karşısında sona erdi. Beşiktaş, rövanşta rakibine 1-0 mağlup olmasına rağmen ilk maçtaki 3-0'lık avantajıyla turu geçti.

LİGDE DE SERİSİ BOZULMUŞTU

Nübel'in gol yememe serisi daha önce Süper Lig'de de sona ermişti. Beşiktaş'ın Alanyaspor'a 1-0 mağlup olduğu karşılaşmada Nuno Lima'nın 73. dakikada attığı gol, Alman kalecinin kalesini gole kapattığı seriyi bitirdi.

Nübel, Beşiktaş'ın sezon başındaki ilk 6 resmi maçında kalesinde gol görmeyerek 540 dakikalık bir seri yakalamıştı.





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