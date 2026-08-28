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Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!

UEFA Avrupa Konferans Ligi'nde ülkemizi temsil edecek Trabzonspor'un rakipleri belli oldu.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 28 Ağustos 2026 14:41 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2026 15:28
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Trabzonspor'un Konferans Ligi'ndeki rakipleri belli oldu!
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UEFA Konferans Ligi'nde mücadele edecek temsilcimiz Trabzonspor'un rakipleri belli oldu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Avrupa'nın üç numaralı futbol organizasyonunun lig aşaması kuraları, Monako'daki Grimaldi Forum'da çekildi. Beşiktaş'ın eski futbolcusu Metin Tekin, kura çekimini gerçekleştirdi.

Organizasyonda Türkiye'yi temsil edecek Trabzonspor, lig aşamasında Freiburg (Almanya), Kızılyıldız (Sırbistan), KuPS (Finlandiya), Hearts (İskoçya), Jablonec (Çekya) ve CSKA Sofya (Bulgaristan) karşılaşacak.

Bordo-mavili takım, sahasında Freiburg, Hearts ve Jablonec, deplasmanda Kızılyıldız, KuPS ve CSKA Sofya ile karşı karşıya gelecek.



LİG AŞAMASI 15 EKİM'DE BAŞLAYACAK

UEFA Konferans Ligi'nde lig aşamasının ilk hafta karşılaşmaları 15 Ekim 2026 tarihinde oynanacak. Altı haftadan oluşan lig aşaması, 17 Aralık 2026'da tamamlanacak.

Lig aşamasında ilk sekiz sırayı alan takımlar doğrudan son 16 turuna yükselecek. Sıralamada 9 ile 24. basamaklar arasında yer alan ekipler ise son 16 turuna kalabilmek için play-off oynayacak. İlk 24 sıranın dışında kalan takımlar Avrupa'ya veda edecek.

2026/27 UEFA Konferans Ligi finali, 2 Haziran 2027 tarihinde İstanbul'daki Beşiktaş Park'ta oynanacak.

1. TORBA 

Atalanta: Pafos (E), Ajax (D), Kairat Almaty (E), Borac Banja Luka (D), Mjällby (E), Riga (D) 

Braga: Gent (E), Kopenhag (D), KuPS Kuopio (E), Brann (D), Egnatia (E), Aarhus (D) 

Ajax: Atalanta (E), Midtjylland (D), Getafe (E), Sint-Truidense (D), Thun (E), Hajduk Split (D) 

Freiburg: Panathinaikos (E), Monaco (D), Twente (E), Trabzonspor (D), Jablonec (E), Kauno Zalgiris (D) 

Monaco: Freiburg (E), Brighton (D), Lincoln Red Imps (E), Hearts (D), Nordsjaelland (E), CSKA Sofia (D) 

Kopenhag: Braga (E), Kızılyıldız (D), Lugano (E), Universitatea Craiova (D), Iberia Tiflis (E), Inter Club d'Escaldes (D) 

2. TORBA 

Midtjylland: Ajax (E), Pafos (D), Sint-Truidense (E), Lincoln Red Imps (D), Hajduk Split (E), Egnatia (D) 

Kızılyıldız: Kopenhag (E), Gent (D), Trabzonspor (E), Lugano (D), Inter Club d'Escaldes (E), Iberia Tiflis (D) 

Gent: Kızılyıldız (E), Braga (D), Brann (E), KuPS Kuopio (D), Aarhus (E), Thun (D)

Panathinaikos: Brighton (E), Freiburg (D), Borac Banja Luka (E), Kairat Almaty (D), CSKA Sofia (E), Nordsjaelland (D) 

Pafos: Midtjylland (E), Atalanta (D), Hearts (E), Twente (D), Riga (E), Mjällby (D) 

Brighton: Monaco (E), Panathinaikos (D), Universitatea Craiova (E), Getafe (D), Kauno Zalgiris (E), Jablonec (D)

3. TORBA 

Lugano: Kızılyıldız (E), Kopenhag (D), Sint-Truidense (E), Getafe (D), Kauno Zalgiris (E), Jablonec (D) 

Getafe: Brighton (E), Ajax (D), Lugano (E), Universitatea Craiova (D), Inter Club d'Escaldes (E), Iberia Tiflis (D) 

KuPS Kuopio: Gent (E), Braga (D), Trabzonspor (E), Borac Banja Luka (D), CSKA Sofia (E), Nordsjaelland (D)

Twente: Pafos (E), Freiburg (D), Kairat Almaty (E), Lincoln Red Imps (D), Thun (E), Aarhus (D) 

Lincoln Red Imps: Midtjylland (E), Monaco (D), Twente (E), Brann (D), Hajduk Split (E), Egnatia (D) 

Borac Banja Luka: Atalanta (E), Panathinaikos (D), KuPS Kuopio (E), Hearts (D), Riga (E), Mjällby (D) 

4. TORBA

Sint-Truidense: Ajax (E), Midtjylland (D), Brann (E), Lugano (D), Iberia Tiflis (E), Hajduk Split (D)

Brann: Braga (E), Gent (D), Lincoln Red Imps (E), Sint-Truidense (D), Aarhus (E), Kauno Zalgiris (D)

Hearts: Monaco (E), Pafos (D), Borac Banja Luka (E), Trabzonspor (D), Nordsjaelland (E), Thun (D)

Kairat Almaty: Panathinaikos (E), Atalanta (D), Universitatea Craiova (E), Twente (D), Mjällby (E), Riga (D)

Trabzonspor: Freiburg (E), Kızılyıldız (D), Hearts (E), KuPS Kuopio (D), Jablonec (E), CSKA Sofia (D)

Universitatea Craiova: Kopenhag (E), Brighton (D), Getafe (E), Kairat Almaty (D), Egnatia (E), Inter Club d'Escaldes (D)

5. TORBA

Riga: Atalanta (E), Pafos (D), Kairat Almaty (E), Borac Banja Luka (D), Jablonec (E), Kauno Zalgiris (D)

Hajduk Split: Ajax (E), Midtjylland (D), Sint-Truidense (E), Lincoln Red Imps (D), Nordsjaelland (E), Thun (D)

Jablonec: Brighton (E), Freiburg (D), Lugano (E), Trabzonspor (D), Iberia Tiflis (E), Riga (D)

Nordsjaelland: Panathinaikos (E), Monaco (D), KuPS Kuopio (E), Hearts (D), CSKA Sofia (E), Hajduk Split (D)

Aarhus: Braga (E), Gent (D), Twente (E), Brann (D), Egnatia (E), Inter Club d'Escaldes (D)

Inter Club d'Escaldes: Kopenhag (E), Kızılyıldız (D), Universitatea Craiova (E), Getafe (D), Aarhus (E), Mjällby (D)

6. TORBA

Thun: Gent (E), Ajax (D), Hearts (E), Twente (D), Hajduk Split (E), CSKA Sofia (D)

CSKA Sofia: Monaco (E), Panathinaikos (D), Trabzonspor (E), KuPS Kuopio (D), Thun (E), Nordsjaelland (D)

Kauno Zalgiris: Freiburg (E), Brighton (D), Brann (E), Lugano (D), Riga (E), Egnatia (D)

Mjällby: Pafos (E), Atalanta (D), Borac Banja Luka (E), Kairat Almaty (D), Inter Club d'Escaldes (E), Iberia Tiflis (D)

Iberia Tiflis: Kızılyıldız (E), Kopenhag (D), Getafe (E), Sint-Truidense (D), Mjällby (E), Jablonec (D)

Egnatia: Midtjylland (E), Braga (D), Lincoln Red Imps (E), Universitatea Craiova (D), Kauno Zalgiris (E), Aarhus (D)

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