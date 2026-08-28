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Marsilya'dan Beşiktaş'a övgü!

Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi'ndeki rakibi Marsilya'nın Yönetim Kurulu Başkanı Stephane Richard, siyah-beyazlıların güçlü bir takım olduğunu belirterek zorlu bir maçın kendilerini beklediğini söyledi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 28 Ağustos 2026 15:27 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2026 15:30
Fotoğraf: X.com
Marsilya'dan Beşiktaş'a övgü!
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Beşiktaş'ın UEFA Avrupa Ligi lig aşamasındaki rakiplerinden Marsilya'da Yönetim Kurulu Başkanı Stephane Richard, siyah-beyazlı ekip hakkında değerlendirmelerde bulundu. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla İstanbul'da Beşiktaş ile karşılaşacaklarını belirten Richard, rakiplerinin güçlü bir kadroya sahip olduğunu söyledi.

"ZOR BİR RAKİP BEŞİKTAŞ"

Richard, "İstanbul'da Beşiktaş ile karşılaşacağız. İyi oyunculardan kurulu zor bir rakip Beşiktaş. Ayrıca Türk futbolunun Avrupa'da üst sıralara çıkabilmesi adına iyi işler de yaptı." ifadelerini kullandı.

Türk futbolunda Beşiktaş'ın yanı sıra önemli takımların da bulunduğunu belirten Marsilya yöneticisi, siyah-beyazlıların atmosferine de dikkat çekti.

Richard, "Beşiktaş'ın yanı sıra Türk futbolunda çok önemli takımlar var. Beşiktaş harika bir takım, harika bir atmosfere sahip. Bizi çok zor bir maç bekliyor." dedi.



 
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