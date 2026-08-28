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Roma'dan Jayden Oosterwolde için yeni talep

Jayden Oosterwolde için Roma ile Fenerbahçe arasındaki görüşmeler devam ediyor. Roma, Jayden Oosterwolde'nin bu sezonki 3 aylık maaşını Fenerbahçe'nin ödemesini istiyor.

SPORX AI BAKIŞI
Açık
calendar 28 Ağustos 2026 17:04
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: AA
Roma'dan Jayden Oosterwolde için yeni talep
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Roma, ek sonuçların ardından beklemeye geçtiği Jayden Oosterwolde için Fenerbahçe'ye yeni bir talepte bulundu.

TEMASLAR DEVAM EDİYOR Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla A Spor'da yer alan habere göre, İtalyan ekibi, Oosterwolde'nin transferi için Fenerbahçe ile temaslarına devam ediyor.

Roma, Jayden Oosterwolde'nin bu sezonki 3 aylık maaşını Fenerbahçe'nin ödemesini istiyor.

FENERBAHÇE NE CEVAP VERECEK?

25 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'nin, Roma'nın yaptığı bu yeni talebe vereceği cevap büyük bir merakla bekleniyor.

FENERBAHÇE PERFORMANSI

Fenerbahçe'de 112 maçta süre bulan Jayden Oosterwolde, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.  





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