Roma, ek sonuçların ardından beklemeye geçtiği Jayden Oosterwolde için Fenerbahçe'ye yeni bir talepte bulundu.
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Roma, Jayden Oosterwolde'nin bu sezonki 3 aylık maaşını Fenerbahçe'nin ödemesini istiyor.
FENERBAHÇE NE CEVAP VERECEK?
25 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'nin, Roma'nın yaptığı bu yeni talebe vereceği cevap büyük bir merakla bekleniyor.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'de 112 maçta süre bulan Jayden Oosterwolde, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.
TEMASLAR DEVAM EDİYOR Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE A Spor'da yer alan habere göre, İtalyan ekibi, Oosterwolde'nin transferi için Fenerbahçe ile temaslarına devam ediyor.
Roma, Jayden Oosterwolde'nin bu sezonki 3 aylık maaşını Fenerbahçe'nin ödemesini istiyor.
FENERBAHÇE NE CEVAP VERECEK?
25 yaşındaki futbolcu için Fenerbahçe'nin, Roma'nın yaptığı bu yeni talebe vereceği cevap büyük bir merakla bekleniyor.
FENERBAHÇE PERFORMANSI
Fenerbahçe'de 112 maçta süre bulan Jayden Oosterwolde, 3 gol attı ve 1 asist yaptı.