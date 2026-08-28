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Galatasaray için Rafael Leao iddiası!

Galatasaray'ın, Milan forması giyen Rafael Leao transferini tamamladığı iddia edildi.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 28 Ağustos 2026 17:43 | Son Güncelleme Tarihi: 28 Ağustos 2026 17:48
Haber: Sporx.com, Fotoğraf: Imago
Galatasaray için Rafael Leao iddiası!
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Milan forması giyen ve Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Rafael Leao'nun transferiyle ilgili önemli bir iddia gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla "GALATASARAY TAMAMLADI"

Sacha Tavolieri'nin haberine göre, Portekizli yıldız, Galatasaray'ı seçti. Galatasaray'ın, Rafael Leao transferini tamamladığı iddia edildi.

Milan'ın bu transferden 45+5 milyon euro kazanacağı öne sürüldü.

OSIMHEN ETKİSİ

Rafael Leao'nun Galatasaray tercihinde Victor Osimhen de etkili oldu. Osimhen, Portekizli yıldızı telefonla aradı ve Galatasaray için ikna etti.

OLAĞANÜSTÜ BİR DURUM OLMAZSA...



Galatasaray


Öte yandan Sky da olağanüstü bir durum yaşanmaması ve Aston Villa'nın teklif yükseltmemesi durumunda, Rafael Leao'nun Galatasaray'a imza atacağını duyurdu.

SEZON PERFORMANSI

Rafael Leao, Milan formasıyla geçen sezon toplam 31 resmi maçta 10 gol attı ve 3 asist yaptı.

 

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