Milan forması giyen ve Galatasaray'ın kadrosuna katmak istediği Rafael Leao'nun transferiyle ilgili önemli bir iddia gündeme geldi. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İŞARETLE "GALATASARAY TAMAMLADI"
Sacha Tavolieri'nin haberine göre, Portekizli yıldız, Galatasaray'ı seçti. Galatasaray'ın, Rafael Leao transferini tamamladığı iddia edildi.
Milan'ın bu transferden 45+5 milyon euro kazanacağı öne sürüldü.
OSIMHEN ETKİSİ
Rafael Leao'nun Galatasaray tercihinde Victor Osimhen de etkili oldu. Osimhen, Portekizli yıldızı telefonla aradı ve Galatasaray için ikna etti.
OLAĞANÜSTÜ BİR DURUM OLMAZSA...
Öte yandan Sky da olağanüstü bir durum yaşanmaması ve Aston Villa'nın teklif yükseltmemesi durumunda, Rafael Leao'nun Galatasaray'a imza atacağını duyurdu.
SEZON PERFORMANSI
Rafael Leao, Milan formasıyla geçen sezon toplam 31 resmi maçta 10 gol attı ve 3 asist yaptı.
Sacha Tavolieri'nin haberine göre, Portekizli yıldız, Galatasaray'ı seçti. Galatasaray'ın, Rafael Leao transferini tamamladığı iddia edildi.
Milan'ın bu transferden 45+5 milyon euro kazanacağı öne sürüldü.
OSIMHEN ETKİSİ
Rafael Leao'nun Galatasaray tercihinde Victor Osimhen de etkili oldu. Osimhen, Portekizli yıldızı telefonla aradı ve Galatasaray için ikna etti.
OLAĞANÜSTÜ BİR DURUM OLMAZSA...
Öte yandan Sky da olağanüstü bir durum yaşanmaması ve Aston Villa'nın teklif yükseltmemesi durumunda, Rafael Leao'nun Galatasaray'a imza atacağını duyurdu.
SEZON PERFORMANSI
Rafael Leao, Milan formasıyla geçen sezon toplam 31 resmi maçta 10 gol attı ve 3 asist yaptı.