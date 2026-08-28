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Muğlaspor'a yeni forvet: İbrahim Sissoko

Muğlaspor, Malili futbolcu İbrahim Sissoko'yu kadrosuna kattı.

SPORX AI BAKIŞI
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calendar 28 Ağustos 2026 17:31
Haber: AA, Fotoğraf: AA
Muğlaspor'a yeni forvet: İbrahim Sissoko
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Trendyol 1. Lig ekiplerinden Muğlaspor, son olarak Almanya 2. Bundesliga ekiplerinden VfL Bochum'da forma giyen Malili futbolcu Ibrahim Sissoko ile anlaşmaya vardı. Sporx’i buradan Google’da işaretle, en özel haberlere ilk sen ulaş! İşaretle İŞARETLE Tıkla Profesyonel futbol kariyerine Fransa'da başlayan 30 yaşındaki Sissoko, kariyeri boyunca Epinal, Beziers, Lorient, Niort, Sochaux ve Saint-Etienne formalarını giydi.

Mali Milli Takımı'nda da forma giyen tecrübeli forvet, düzenlenen imza töreninde kendisini yeşil-beyazlı ekibe bağlayan sözleşmeye imza attı.

Muğlaspor Kulübü, Sissoko'ya başarı diledi.

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